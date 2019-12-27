Правительство отменило" зарплатное рабство": что изменится

Кабмин предоставил украинцам возможность самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплат, пенсии или соцпомощи.

Премьер-министр Алексей Гончарук в телеграме пояснил, что правительство сняло ограничения относительно перечня банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

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Постановление об отмене "зарплатного рабства" означает, что работник компании может просить работодателя начислять ему зарплату на счет в том банке, который выберет сам, а не на счет в банке, с которым работодатель имеет соответствующую договоренность.

Что это меняет

Это даст возможность учитывать пожелания работников. До сих пор предприятие заключало контракт о выплате зарплаты с банком, не спрашивая мнения сотрудников.

Над нововведением работают Минфин и НБУ.

Идея очень проста: сделать, как в Европе. Работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN, а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка,

– рассказал ранее Дмитрий Дубилет.

После этого банк, обслуживающий предприятие, автоматически будет присылать деньги работникам.

Кроме того, в правительстве обсуждают возможность запуска "горячей линии", куда украинцы смогут жаловаться на работодателей, которые отказывают в смене банка, через который получают зарплаты.

Что такое IBAN?Международный номер банковского счета. Является стандартной системой банковского счета в государствах Евросоюза. Его назначение – упрощение операций между банками разных стран. Все банки Украины в начале ноября 2019 года завершили переход на IBAN.

В то же время Дубилет отметил, что действующее законодательство позволяет работникам выбирать банк для выплаты зарплаты. Но на практике такое право почти не реализуется из-за сложной процедуры. Чтобы проект заработал, банкам нужно будет несколько доработать свои системы.

В планах также запуск горячей линии, куда бы украинцы могли жаловаться, если им будут отказывать в выборе банка.