Зарплаты министров: кто сколько заработал в 2021 году и какую помощь от государства получил

В конце 2021 года мы направили в каждое из министерств запросы о зарплатах их руководителей. Собрать почти полный пакет ответов удалось за месяц. С разной оперативностью и разной открытостью нам таки рассказали о том, насколько пополнился кошелек у чиновников.

В этом итоговом материале на сайте 24 канала мы собрали главные зарплатные цифры о 20 действующих министрах и одном исполняющем обязанности. И да, спойлер: информации об Арсене Авакове здесь не будет. К тому же на время публикации этого материала мы не получили ответа из Минздрава о зарплате Виктора Ляшко и из Министерства развития общин и территорий касательно Алексея Чернышова.

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Кто из министров получил больше всего денег

В тройке самых оплачиваемых министров – Дмитрий Кулеба, Сергей Шкарлет и Марина Лазебная. Неожиданно, но глава Кабмина Денис Шмыголь получил в прошлом году на триста тысяч гривен меньше, чем, например, министр соцполитики. Он на скамье чиновников, которые получают меньше всего, не имея в частности отпусков.

Что касается лидера рейтинга – Дмитрия Кулебы – то он получил значительные надбавки за доступ к государственной тайне и на командировки.



Дмитрий Кулеба в 2021 году получил наибольшую зарплату среди членов Кабмина / Фото МИД

Фактически, то есть после уплаты налогов, Кулеба за 2021 год получил в должности министра 858 683,97 гривны. Если же считать общую сумму, то она превышает миллион.

Меньше всего среди министров, проработавших полный год, получил глава Минцифры Михаил Федоров. Случилось так из-за его "скромности". Но подробнее об этом расскажем ниже.

Самые меньшие цифры, которые мы видели в министерских зарплатах, это выплаты того же Михаила Федорова за сентябрь – 34 674 гривны и Дениса Шмыгаля за март – 41 тысяча 833 гривны.

Зарплата министров за 2021 год

Министры, проработавшие полный год

Назначен в апреле

Герман Галущенко 484 597,71 гривны (министр энергетики).

Назначены в мае



Зарплаты министров правительства за 2021 год / инфографика 24 канала



Назначен в июле

Денис Монастырский 371 775,63 гривны (министр внутренних дел).

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Назначены в ноябре

Алексей Резников 179 818,59 гривны (министр обороны);

179 818,59 гривны (министр обороны); Руслан Стрелец 148 333,97 гривны (в. и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов);

148 333,97 гривны (в. и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов); Юлия Свириденко 125 350,23 гривны (первая вице-премьер – министр экономики);

125 350,23 гривны (первая вице-премьер – министр экономики); Ирина Верещук 125 186,49 гривны (министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий);

125 186,49 гривны (министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий); Павел Рябикин 105 208,54 гривны (министр по вопросам стратегических отраслей промышленности).



Зарплаты министров Кабмина за 2021 год / инфографика 24 канала​



Кто брал отпускные, пособия на оздоровление и "помощь к отпуску"

В этом итоговом "рейтинге" за показатель мы взяли. Пришлось сделать это в частности из-за того, что в разных министерствах нам обнародовали: где-то цифры без указанных налогов, где-то цифры без вычленения оклада и премий. Чтобы узнать подробнее о зарплате министра, щелкните на ссылку, которую мы залинковали в сумме напротив фамилии.

Министром-лидером по количеству полученных денег за отпуска является глава Минспорта Вадим Гутцайт. Он брал отпуска в феврале, апреле, июле, августе, сентябре, ноябре и декабре.

В июле отпускных получил больше всего – более 26 тысяч гривен. В этом же месяце брал 66 тысяч 458 гривен помощи на оздоровление. Самые скромные отпускные получил в ноябре – всего 2 157 гривен.

Много отпусков брал и министр Кабинета Министров Олег Немчинов. Деньги за отпуска к окладу ему приплюсовали в феврале, июле, августе, октябре и декабре.



Немчинов брал отпускные 5 месяцев / Фото из его фейсбука

В феврале он получил наибольшую сумму: из каких отпускные – 5 175 гривен и денежное пособие к отпуску 56 тысяч 514 гривен. В октябре он получил 16 тысяч гривен отпускных.

Много "плюшек" в 2021 году получил Сергей Шкарлет – министр образования и науки. Он занимает второе место по количеству заработанного в должности в Кабмине.

Надбавки и выплаты Шкарлета:

материальная помощь на оздоровление в марте – 54 тысячи 951 гривна;

оплата за дни нетрудоспособности в апреле – 34 тысячи 536 гривен;

отпускные в июне – 4 тысячи 139 гривен;

оплата за командировку в июле – 26 тысяч 822 гривны;

отпускные в сентябре – 8 тысяч 279 гривен;

оплата за дни нетрудоспособности в декабре – 10 тысяч 596 гривен;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – 74 тысячи 916 гривен.



Шкарлет является "чемпионом" по количеству надбавок среди министров / Фото из фейсбука Минобразования

Вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина брала отпускные четыре раза: в июне, июле, октябре и декабре. За июнь получила 3 593 гривны в июле за отпуск – 22 тысячи гривен. К тому же в этом месяце взяла денежное пособие к отпуску в сумме 55 тысяч 233 гривны.

Ирина Верещук на должность руководительницы Минстата назначили в ноябре. Уже в следующем месяце – в декабре – она получила отпускные 2 тысячи 336 гривен.

Глава Министерства по делам ветеранов Юлия Лапутина брала отпускные дважды: в сентябре получила 5 тысяч 693 гривны, а в октябре – 7 тысяч 536 гривен. Также она брала денежную помощь на оздоровление – 55 тысяч 179 гривен.



Юлия Лапутина брала помощь на оздоровление / Фото из Фейсбука Минветеранов

Глава Минюста Денис Малюська брал материальную помощь на оздоровление в ноябре и получил 13 тысяч 784 гривен. В августе получил две оплаты за отпускные: 10 тысяч 992 гривны и 2 тысячи 143 за июль. Еще одни отпускные получил в ноябре – 2 тысячи 238 гривен.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин в правительстве в 2021 году проработал два месяца и в целом получил наименьшую зарплату. Впрочем, она обильно насыщена дополнительными выплатами. Так, в декабре получил 7 тысяч 518 гривен надбавки за работу в условиях режимных ограничений. Также он получил больничные за ноябрь в сумме 26 тысяч. В декабре ему начислили два больничных за счет фонда соцстрахования:

7 тысяч 166 гривен;

1 879 гривен.

Сверху он получил еще и отпускные 2 336 гривен.

Министры без премий и надбавок

Член Кабмина, получивший мньше всех в 2021 году, – Михаил Федоров. Хотя, по нашему скромному мнению, Минцифры с "Дия" едва ли не больше упоминали в списке достижений правительства. Федоров в 2021 году не просил помощи на оздоровление и не брал отпускных. Впрочем, имел пять месяцев с командировками.

Без премий 2021 год прожил и Денис Шмыгаль. Он к тому же не брал отпускных или помощи на оздоровление. При этом 11 из 12 месяцев провел в командировках.

В Минагрополитики отдельным абзацем нам отметили, что надбавки и премии не начислялись и не выплачивались и министру Роману Лещенко.

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Посвященные в государственные тайны

В расшифровках зарплат нескольких министров есть общие надбавки, которые имеют название "за доступ к государственной тайне". Они были разного объема и назначались помесячно.

Например, в апреле Сергей Шкарлет получил 3 тысячи гривен надбавки за такой доступ, а в августе – 7 тысяч, в марте же – 21 тысячу гривен. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба за такой доступ в течение 2021 года получил 99 тысяч 646 гривен доплаты.

Кроме того, у Кулебы есть надбавки как госэксперту по вопросам государственной тайны. Кулеба суммарно за год получил еще почти 100 тысяч гривен. Получал такую надбавку и глава Минюста Денис Малюська. У него выплаты достигали от 8 до 11 тысяч за месяц (то есть, фактически те же 100 гривен в год).

Заметим, что в ответах относительно зарплат других министров такого пункта как "надбавка за государственную тайну" мы не увидели.

Вместо выводов

Официальные цифры зарплат министров, честно признаться, не шокируют. Это зарплата среднего айтишника или менеджера. Инстаблогерши же, имея 20 тысяч долларов в месяц, за год зарабатывают больше, чем весь Кабмин вместе взятый.

Но для справедливости напомним, что минимальная зарплата в Украине в январе 2022 года составляет 6,5 тысяч гривен. А средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций, например, в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны. Кто-то в Кабмине такие деньги получил лишь через несколько дней отпускных.

Зарплаты других чиновников

В конце декабря 2021 года 24 канал разослал официальные запросы в различные госучреждения, чтобы узнать зарплаты их руководителей. В течение января мы получали ответы на свои запросы и публиковали их на сайте.