Соответствующий указ №261/2021 глава государства подписал 18 июня. Он уже появился на сайте Офиса Президента. Указ предусматривает повышение конкурентоспособности больниц и обеспечение дополнительных гарантий для медиков.

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Зарплаты медикам хотят повысить

Владимир Зеленский постановил Кабмину при подготовке проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год проработать вопрос о повышении заработных плат в сфере здравоохранения:

врачам до размера не менее 20 тысяч гривен в месяц;

для среднего медицинского персонала - не менее 13,5 тысяч гривен в месяц.

Более того, это должно произойти с учетом:

этих размеров при расчете тарифов по программе госгарантий медицинского обслуживания населения на 2022 год,

заключения договоров о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, коллективных договоров и соглашений в сфере здравоохранения,

а также финансирования содержания учреждений здравоохранения.

Также говорится об обеспечении реконструкции и оснащения современным диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения, а также о принятии мер по недопущению возникновения задолженности зарплаты медикам.

Коротко о зарплатах медиков