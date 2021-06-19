Соответствующий указ №261/2021 глава государства подписал 18 июня. Он уже появился на сайте Офиса Президента. Указ предусматривает повышение конкурентоспособности больниц и обеспечение дополнительных гарантий для медиков.
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Зарплаты медикам хотят повысить
Владимир Зеленский постановил Кабмину при подготовке проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год проработать вопрос о повышении заработных плат в сфере здравоохранения:
- врачам до размера не менее 20 тысяч гривен в месяц;
- для среднего медицинского персонала - не менее 13,5 тысяч гривен в месяц.
Более того, это должно произойти с учетом:
- этих размеров при расчете тарифов по программе госгарантий медицинского обслуживания населения на 2022 год,
- заключения договоров о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, коллективных договоров и соглашений в сфере здравоохранения,
- а также финансирования содержания учреждений здравоохранения.
Также говорится об обеспечении реконструкции и оснащения современным диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения, а также о принятии мер по недопущению возникновения задолженности зарплаты медикам.
Коротко о зарплатах медиков
- В Украине продолжается реформа системы здравоохранения, которая предусматривает несколько этапов. Сейчас Минздрав уже запустил реформу первого и второго звена.
- По результатам реформы первого звена украинцы могут заключать договоры с семейными врачами. Есть перечень услуг, которые больницы предоставляют бесплатно. Семейный врач получает деньги за каждого пациента, который заключил с ним договор.
- В целом основной принцип реформы – "деньги следуют за пациентом". Их получают те заведения, которые предоставляют качественную помощь (и, соответственно, куда идут многие пациенты). Это касается и медицинских работников: чем больше людей к ним обращается, тем выше будет заработная плата.