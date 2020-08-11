Завхоз Нацполиции открыл комплекс отдыха под Киевом на "семейные сбережения"
Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова открыл комплекс отдыха NAVY возле Киева. По словам чиновника, деньги выделили из семейных сбережений. Однако стоимость проекта превышает сумму отложенных денег, указанную в декларации Наумова.
Затраты на открытие проекта Наумов не указал в своей декларации. Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.
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Комплекс открыли 29 июля 2020 года. Однако журналисты заметили, что чиновник постоянно посещал его еще до открытия. Порой даже в рабочее время и на служебном автомобиле. Создалось впечатление, будто он руководил обустройством проекта.
Что говорит Иван Наумов
Чиновник написал пост с объяснениями. По его словам, комплекс принадлежит сыну Николаю, деньги на который Наумов-младший получил из семейного бюджета.
В учреждении работает мой сын Николай, который является руководителем ООО "Радиус 88", и именно это предприятие арендует комплекс "NAVY"... Комплекс расположен на моем пути с работы домой, я при случае приезжал в указанное заведение, как папа к сыну и не более,
– написал чиновник.
Какова вероятная стоимость NAVY
По данным госреестра юрлиц, сын полицейского Николай Наумов внес в уставный капитал свежесозданной компании-арендатора комплекса (ООО "Радиус 88" – 24 канал) 2 миллиона гривен. По состоянию на конец 2019 года Наумов задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы – 1,3 миллиона гривен. Изменения относительно имущественного состояния Наумов в декларацию до сих пор не вносил.
Расследователи отмечают, это само по себе может свидетельствовать о коррупционном правонарушении.
Кто такой Иван Наумов?Глава департамента управления имуществом Нацполиции. Ранее работал в правоохранительных органах Донецка, потом перевелся в Киев. Неоднократно был фигурантом коррупционных расследований. Например, теща Наумова, имея нулевые доходы, стала обладательницей люксовой машины, стоимостью около 90 тысяч долларов, а также получила 2 земельных участка. К слову, один из них расположен недалеко от комплекса отдыха под Киевом.
Комплекс отдыха NAVY / Фото Bihus.info