Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова открыл комплекс отдыха NAVY возле Киева. По словам чиновника, деньги выделили из семейных сбережений. Однако стоимость проекта превышает сумму отложенных денег, указанную в декларации Наумова.

Затраты на открытие проекта Наумов не указал в своей декларации. Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

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Комплекс открыли 29 июля 2020 года. Однако журналисты заметили, что чиновник постоянно посещал его еще до открытия. Порой даже в рабочее время и на служебном автомобиле. Создалось впечатление, будто он руководил обустройством проекта.

Что говорит Иван Наумов

Чиновник написал пост с объяснениями. По его словам, комплекс принадлежит сыну Николаю, деньги на который Наумов-младший получил из семейного бюджета.

В учреждении работает мой сын Николай, который является руководителем ООО "Радиус 88", и именно это предприятие арендует комплекс "NAVY"... Комплекс расположен на моем пути с работы домой, я при случае приезжал в указанное заведение, как папа к сыну и не более,

– написал чиновник.

Какова вероятная стоимость NAVY

По данным госреестра юрлиц, сын полицейского Николай Наумов внес в уставный капитал свежесозданной компании-арендатора комплекса (ООО "Радиус 88" – 24 канал) 2 миллиона гривен. По состоянию на конец 2019 года Наумов задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы – 1,3 миллиона гривен. Изменения относительно имущественного состояния Наумов в декларацию до сих пор не вносил.

Расследователи отмечают, это само по себе может свидетельствовать о коррупционном правонарушении.

Кто такой Иван Наумов? Глава департамента управления имуществом Нацполиции. Ранее работал в правоохранительных органах Донецка, потом перевелся в Киев. Неоднократно был фигурантом коррупционных расследований. Например, теща Наумова, имея нулевые доходы, стала обладательницей люксовой машины, стоимостью около 90 тысяч долларов, а также получила 2 земельных участка. К слову, один из них расположен недалеко от комплекса отдыха под Киевом.



Комплекс отдыха NAVY / Фото Bihus.info