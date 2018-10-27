Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня

Недавно свой отпуск я снова провела в Крыму. Когда рассказывала об этом знакомым в Луганске, это не вызывало – как до войны – удивления: "Что, опять?" Чаще всего это провоцировало откровенную зависть...

Несколько человек после моих рассказов о моем крымском отпуске шепотом спрашивали, где взяла деньги на такой отдых и в какую сумму он обошелся. После 2014 года Крым стал не по карману большинству из тех, кто проводил там каждый свой отпуск до войны. Точнее, Крым стал не по карману почти всем бюджетникам, пенсионерам и студентам "ЛНР", если они имеют только один официальный источник дохода.

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Ну, посудите сами – дорога в Крым 2100 рублей (882 гривны) в один конец. Пенсия в "республике" 3094 рубля (1300 гривен). Если соизмерять нынешний Крым с этой стандартной пенсией в "республике", экономить на отпуск нужно весь год, откладывая ровно всю пенсию.

Итак, дорога. В трех словах – тяжело, дорого и долго. Автобусы старые и часто неисправные, основная функция которых – передвижение, комфорт путешестуенников в расчет не берется совсем. Приобретая билет, я поинтересовалась: будет ли работать в автобусе кондиционер? Мне ответили стандартной фразой:

Сами ездим такими автобусами, других нет.

Кстати, по дороге в Крым кондиционер не работал...

Цена детского билета идет с негласной скидкой от фирмы-перевозчика. Кому-то продали билет за 1800 рублей (756 гривен), кому-то за 1600 рублей (672 гривны). Официально, скидок на билеты нет. Ехать примерно сутки. Почти все санитарные остановки с платными туалетами по 15 рублей (6,30 гривен), кофе по 100 рублей (42 гривны) и хот-догами под 200 рублей (84 гривны). От таких цен настроение почти у всех путешественников подавленное...

И это при том, что бензин дешевле на 10 рублей на литре, чем в "республике". Кроме неработающей системы кондиционирования, в автобусе не фиксируются сидения, не поднимаются столики и оторваны сетки на сидениях для мелкого багажа. Через пару часов пути автобус плотно пахнет едой – яйцами, огурцами, картошкой, колбасой... И дальше этот шлейф запахов только усиливается.

Ожидание при пересечении границы как обычно изнурительно – от 4 до 8 часов. Кажется, что "республика" неохотно выпускает уезжающих, а Россия очень неохотно пускает. Сама процедура досмотра не из легких – вытащить весь свой багаж из автобуса, перенести его через границу и таможенный контроль, пройти паспортный контроль, снова погрузить все в автобус...

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Если с собой дети, то справиться с этой задачей сложнее. После досмотра все путешественники бегут в туалет в пункте пропуска, и здесь оказывается, что туалеты забиты и условия в них близки к антисанитарным – видимо, пропускная способность КПП не рассчитана на тысячи таких паломников.

Ощущения от Крыма неоднозначные. Все дорого по меркам зарплат "республиканцев". Очень много тех, кто отдыхает в Крыму с внуками за деньги работающих в России родителей этих детей. Отдыхают скромно – снимают комнату, готовят сами. Далеко не каждый, приехавший из "республики", может похвастать тем, что был в Крыму на экскурсиях – это очень дорого.

Плотный обед в столовой самообслуживания на одного человека выйдет в 500 рублей (210 гривен). Скромный обед без алкоголя в многочисленных кафе на Ай-Петри обойдется в 1000 рублей (420 гривны), столько же выйдет обед в кафе по дороге к Чуфут-Кале.

Ничего кардинально нового в экскурсионном бизнесе не появилось. Экскурсоводы говорят о том, что дороги ремонтировались еще при Ющенко, а многие туристические объекты находятся в аренде у частных фирм. Общее впечатление от всего увиденного по таким экскурсионным поездкам – это быстрый бизнес в летний сезон.

Вход в Никитский ботанический сад 300 рублей (126 гривны). Сюда не входит экскурсионное сопровождение и вход в оранжереи или лабиринт. Любая дополнительная экскурсия оплачивается отдельно, качество предоставляемых услуг самое среднее. На территории всех посетителей пытаются фотографировать молодые люди с бейджами – якобы для базы посетителей.

После эти фотографии продают на выходе. Также выглядит ситуация в Ялтинском зоопарке – 500 рублей (210 гривен) стоит входной билет для взрослого и 250 рублей (105 гривен) для ребенка, но на входе продают корм для животных, который выйдет в еще одну стоимость билета.

Чуть дальше – контейнер сбора пожертвований и еще дальше – услуга фотосъемки с новорожденными тигрятами, хотя по местному радио все время крутят социальную рекламу о том, что фото с животным запрещено.



Отдых "по-крымски"

Зона аренды напротив зоопарка, скорее, пуста. За четыре года рядом с торговыми модулями успели вырасти деревья, работает только первый ряд на этом рынке сувениров. Питьевая вода обойдется в 80 рублей (34 гривны) за бутылку самого маленького объема, если покупать ее в экскурсионной зоне.

Ощущения, что туристов в Крыму меньше, нет. Россияне из больших городов охотно едут в Крым. Сами крымчане за летний сезон пытаются заработать как можно больше, не скрывая, что больших перемен с приходом России в Крым они не заметили. Интересно, что в сферу обслуживания берут людей из "республик" – крымчане за 17-25 тысяч рублей (7142-10504 гривен) в месяц работать не согласятся, а люди из "ЛДНР" потом живут на такой летний заработок весь год.



Те, у кого есть возможность, выживают за деньги родственников из России

В том месте, где мы отдыхали, из "ЛНР" был весь персонал. В основном все копили деньги на жизнь от сезона к сезону. Одна из горничных рассказывала, что дом ее сына разрушен от попадания снаряда еще в 2014 году, сыну с семьей жить негде, и свой заработок за четыре месяца работы в Крыму она до копейки передаст сыну.

Я задала вопрос, где был дом ее сына, и по реакции женщины поняла, что для нее война в настоящем времени и еще открытая рана, а Крым, работа по 12-14 часов – только фон и некоторый отпуск от суровых реалий.

Вообще, приехавшие из "республик" на тему войны "съезжают" все время. Лишь непроизвольно вспоминают о снарядах в стенах, о лете 2014 года. И стараются держаться вместе, некой диаспорой среди отдыхающих. Россияне же чуть подустали от темы нашей войны. Говорят о ней, скорее, из вежливости и неохотно. К моему огромному удивлению, учительница математики из Волгограда на то, что я приехала из Луганска, задумчиво сказала:

Луганск… Луганск… Кажется, это возле Киева, да? Это Украина?

И чуть погодя совершенно искренне спросила у меня есть ли горы в Луганске...

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