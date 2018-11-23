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      Здание бывшего командира "Восточного корпуса" в Харькове забросали "коктейлями Молотова"

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      Дом Игоря Пушкарева забросали "коктейлями Молотова"
      Дом Игоря Пушкарева забросали "коктейлями Молотова" / Фото из открытых источников

      В Харькове неизвестные забросали дом Игоря Пушкарева – бывшего руководителя "Восточного корпуса" и председателя военно-патриотического объединения "Взаимодействие".

      Об этом Игорь Пушкарев сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что инцидент произошел в ночь на пятницу, 23 ноября.

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      Пострадавший связывает поджог со своей публичной поддержкой собратьев из "Восточного корпуса", а также Олега Ширяева, основателя этой общественной организации. Считает, что к нападению причастны бывшие собратья, которых он учил. Ранее уже были заявления от членов "Восточного корпуса" о применении сил и угроз к ним со стороны бывших собратьев-националистов.

      Хотите мне запретить учить защищаться женщин и детей? Или запретить помогать детям в детдомах? Запретить развивать наш украинский спорт? Глупые дети. Я отказываю вам в праве на существование как политической силе! Вы несете только хаос и насилие, вместо аргументов используете запугивание и террор,
      – написал Пушкарев.

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      Пострадавший также опубликовал видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано, как группа людей забрасывает дом бутылками с горючим веществом.

      Почему существует вражда между "Восточным корпусом" и "Национальным корпусом"?
      После исключения из Нацкорпуса в сентябре 2017 года Олег Ширяев основал "Восточный корпус". В мая 2018 года "Национальный корпус" опубликовал заявление, в котором утверждал, что общественная организация "Восточный корпус" является "очередным политтехнологическим проектом Банковой и СБУ, призванным дискредитировать и дробить правое движение в Украине". В ответ Ширяев назвал Нацкорпус "проектом МВД" и заявил о личном конфликте с их лидером Андреем Билецким из-за смерти основателя "Азова" Ярослава Бабича.

       

      Теги: Новости Украины Новости Харькова Криминальные новости "Азов"
      Источник: 24 Канал
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