Зеленский сменил руководителей СБУ в Киеве и двух областях

Президент Украины Владимир Зеленский решил изменить начальников управлений СБУ сразу в трех областях. Среди них – и в Киеве.

Накази про звільнення начальників управлінь СБУ в Житомирській та Одеській областях, а тако місті Києві та Київській області опубліковано на сайті Президента України. Були звільнені Олег Головаш, Віталій Харченко та Сергій Болдир відповідно.

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Та варто відзначити, що Олег Головаш замість Житомирської області тепер працюватиме начальником Головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області.

Натомість житомирську СБУ очолить Сергій Лисак, а одеську – Віктор Доровський.

Де продовжать свої кар'єри Віталій Харченко та Сергій Болдир – не вказано.