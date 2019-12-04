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      Зеленский хочет договориться с Россией об обмене пленными "всех на всех"

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      Зеленский хочет вернуть всех украинских политзаключенных до конца года / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский хочет во время нормандского саммита договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года.

      Об этом президент сказал на брифинге в Киеве после встречи с премьером Швеции Стефаном Левеном.

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      Очень важно, что мы вернули моряков, политических заключенных. Но не всех. Я очень хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома, в Украине... Для меня это очень личный вопрос. Я действительно хочу большого обмена, который начиная с Минска называется "всех на всех",
      – сказал Зеленский.

      полонені у росії
      Сколько украинцев остаются в плену Кремля / Инфографика 24 канала

      Также на саммите в Париже президент намерен обсудить ситуацию с безопасностью на Донбассе, где 5 лет продолжается российско-украинская война.

      Уверен, если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим именно мы, то можем добиться серьезных результатов по полному выводу всех войск, незаконных вооружений,
      – добавил Зеленский.

      Еще один вопрос, который будет поднимать украинский глава государства на саммите – возможность проведения местных выборов на Донбассе. Зеленский настаивает, что они должны проходить только по законодательству Украины и там должны быть представлены все украинские партии.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Украина, Россия, Германия и Франция уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты (Порошенко и Путин) виделись еще в 2016 году.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Местные выборы 2020 Война на Донбассе Украинцы в плену РФ Украина – Россия Нормандский формат Владимир Зеленский Обмен пленными
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