Зеленский хочет договориться с Россией об обмене пленными "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский хочет во время нормандского саммита договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года.

Об этом президент сказал на брифинге в Киеве после встречи с премьером Швеции Стефаном Левеном.

К теме: Эмоциональная ловушка не сработала, – Климкин о плане Путина по обмену пленными

Очень важно, что мы вернули моряков, политических заключенных. Но не всех. Я очень хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома, в Украине... Для меня это очень личный вопрос. Я действительно хочу большого обмена, который начиная с Минска называется "всех на всех",

– сказал Зеленский.



Сколько украинцев остаются в плену Кремля / Инфографика 24 канала

Также на саммите в Париже президент намерен обсудить ситуацию с безопасностью на Донбассе, где 5 лет продолжается российско-украинская война.

Уверен, если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим именно мы, то можем добиться серьезных результатов по полному выводу всех войск, незаконных вооружений,

– добавил Зеленский.

Еще один вопрос, который будет поднимать украинский глава государства на саммите – возможность проведения местных выборов на Донбассе. Зеленский настаивает, что они должны проходить только по законодательству Украины и там должны быть представлены все украинские партии.

Что известно о встрече в нормандском формате: