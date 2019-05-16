Зеленский и бизнес: чего боятся и на что рассчитывают украинские предприниматели

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая. Что после этой даты изменится для украинского бизнеса и каких изменений хочет сам бизнес – разбирали журналисты 24 канала.

Делать конкретные прогнозы пока – очень трудно. Оценить риски и сформулировать список того, чего украинскому бизнесу сегодня не хватает – немного легче. Поэтому давайте рассмотрим все возможные нюансы.

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Пока – неизвестно. Но уже очень скоро мы об этом узнаем.

"Украинский бизнес давно научился сдержанно комментировать такие вопросы. Как в старом анекдоте о вероятности встретить динозавра. 50 на 50 – встретишь или нет. Так и здесь. Или повлияет, или – нет. Во время этих выборов бизнес разделился примерно так, как и все избиратели: часть восторженно ожидает изменений, часть – опасается изменения курса реформ", – пояснил 24 каналу финансист, управляющий партнер лизинговой компании "ЭСКА Капитал" Сергей Васьков.

Традиционные. Как сказал креативный директор, партнер агентства Tabasco Александр Смирнов, риски в нашей стране – это самое стабильное, что в ней есть: "Опасность окружает со всех сторон: недобросовестность, отсутствие института репутации, слабое государство, неспособное обеспечить защиту бизнеса, сильная коррупция, которая по давней славянской традиции передает наиболее лакомые куски "на кормление" чиновникам".

Член правления Института национальной политики Марина Багрова объяснила 24 каналу, что ключевым риском для украинского бизнеса является сформировавшаяся в Украине за последние 30 лет кланово-олигархическая система.

Коррупция и произвол чиновников являются не причинами рисков для бизнеса, а следствием наличия кланово-олигархической системы. Именно кланово-олигархическая система формирует для украинского бизнеса токсичную среду, оторая препятствует поступлению в Украину иностранных инвестиций,

– подчеркнула она.

"Часто мы имеем дело с таким убийственным для бизнеса явлением, при котором олигархи с помощью воздействия на подконтрольных им депутатов Верховной Рады законодательно ограничивают гражданам и иностранцам приобретение в Украине тех или иных товаров. Например, невозможность приобретения за рубежом автомобиля класса ниже "Евро 5", или, как в отсталых странах с авторитарными режимами, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель", – сказала Багрова.

Результаты рейтинга "Regional Doing Business. 2018". Максимальный балл, который могли получить регионы, – 600



Результаты рейтинга "Regional Doing Business. 2018". Максимальный балл, который могли получить регионы, – 600

Да. По словам члена наблюдательного совета консорциума Intecracy Group Юрия Сивицкого, ключевых рисков можно выделить несколько.

Первый риск – увеличение налогов. "Например, возвращение уровня ЕСВ к показателям 2015-2016 года. Даже нынешний уровень в 22% приводит к тенизации зарплат, что уменьшит поступления в Пенсионный фонд в перспективе 2-3 кварталов. Вообще, любое увеличение ставок налогов приведет к ухудшению условий работы бизнеса, сокращению рабочих мест и уменьшению зарплат украинцев, работающих в частном секторе", – сказал он.

Второй риск – существенное падение национальной валюты. "Риск связан с заявлениями некоторых экспертов из круга новообранного президента о том, что "печатный станок" не приведет к плохим последствиям для экономики. Нам нужна стабильная банковская система – еще один "банкопад" или перераспределение финансового сектора большинство предпринимателей не переживет", – рассказал Сивицкий.

Третий риск – под знаком, например, "борьбы с коррупцией" активизируются контролирующие органы, которые уничтожат бизнесы многих людей. "Если в той же налоговой милиции дадут команду, предпринимателей ждет волна обысков, арестов, конфискаций, что также увеличит уровень безработицы, уменьшит количество работающих предприятий и зарплаты украинцев", – добавил эксперт.

Кроме того, много опасений вызывает и ситуация вокруг "Приватбанка". "Подвешенное состояние (кстати, результат так и не выполненной реформы судов), в котором находится банк, не только плохо влияет на позицию в переговорах с МВФ и ухудшает инвестиционный климат в целом. Оно закладывает макроэкономические риски. Всем понятно, что Коломойский не думает о возвращении банка в свою собственность. Но озвученную им компенсацию в 2 миллиарда долларов рассматривает серьезно. Если он действительно будет добиваться такой компенсации – это риски для стабильности курса и сбалансированности бюджета", – сказал Васьков.

В целом традиции отношений, которые у Игоря Валерьевича сложились с бюджетом и госкомпаниями, несут значительные риски. Поэтому бизнесу остается надеяться, что новоизбранный президент никому действительно ничего не должен, кроме народа Украины,

– добавил эксперт.

Что-то более конкретное сейчас трудно сформулировать – увидим, что будет делать глава государства.

Ничего конкретного.

"Текущий прогноз тревожный. Страна с рекордным счетом проголосовала против духовно-государственного курса, не понимая и не зная, чего ждать от нового руководства страны. Порошенко вовсю продолжает держаться за власть, беспрецедентно жонглируя назначениями и увольнениями. Это создает еще большую дестабилизацию в процессе передачи власти. Что, в свою очередь, может повлиять на бизнес", – пояснил Смирнов.

Неуправляемая ситуация – непредсказуемые риски. Это то, что вызывает опасения. Прогнозы сейчас делать могут только участники "Битвы экстрасенсов". Ситуацию лучше всего описать словами: все будет как попало, но мы надеемся на лучшее,

– отметил эксперт.

Эксперт Европейского аналитического центра Вадим Бардась считает, что можно ожидать замедления темпов прироста реального валового продукта в 2019-м из-за сужения внутреннего спроса и некоторого оживления деловой активности в следующем году. Кроме того, по его мнению, задекларированные основные направления налоговой политики будущей команды Зеленского приведут к дальнейшему росту фискальной нагрузки на экономику.

При этом, Сергей Васьков считает, что с налогами все может сложиться не так драматично. "Команда Зеленского неоднократно заявляла о намерении провести налоговую амнистию. Это хорошая идея. Но я сомневаюсь, что ею воспользуется кто-то, кроме чиновников. Для них задекларировать за 5% налога все, что только возможно – подарок. Бизнес же, как показывает мировая практика, не спешит декларировать все даже при нулевой ставке. Умножьте это на степень недоверия к украинской налоговой службе, судам, прокуратуре, полиции, власти в целом", – сказал он.

Эксперт также напомнил, что большинство украинских бизнесменов зарабатывали деньги в 1990-х. Тогда мало кто платил налоги государству. Платили "налоги" ментам или бандитам, но какие-либо документы об этом не сохранились – просто в силу обстоятельств в стране. Поэтому, как пояснил Васьков, у этих людей возникнет логичный вопрос: "С какой стати мне платить еще раз даже эти 5%?".

Только бы не стало хуже. И чтобы стало лучше. Это – если коротко. Для понимания нюансов – просто приведем мнения экспертов:

Сергей Мильман, основатель и CEO YouControl:

"В Украине до сих пор сложно открывать и вести бизнес. И это доказывают различные исследования, в частности последний рейтинг Всемирного банка Doing Business. Согласно им, Украина среди 190 стран занимает 71-ю позицию, а уровень доходов населения оценивается ниже среднего.

При таких условиях едва ли не первым шагом, который предстоит сделать власти – это остановить отток "мозгов" и капитала за пределы Украины, так как сейчас перспективным украинцам менее рисково и часто более прибыльно вести бизнес за пределами своего государства. Второй акцент, который нужно сделать новой власти для создания условий работы бизнеса, – провести реформу правоохранительных органов и дать возможность компаниям защищаться от их давления. Поэтому следующий шаг – качественные изменения в вопросе правосудия и соблюдении законов.

В целом бизнес очень нуждается в упрощении взаимодействия с государственными структурами. Например, это касается налогообложения, которое желательно бы было свести к автоматическому администрированию. А уменьшение количества налогов и упрощение отчетности – дало бы большой стимул развитию предпринимательства. Также это один из факторов, который сделал бы Украину привлекательной для инвесторов".

Наталья Шмигельская, основательница холдинга "Асторг" и компании "Укрптахосервис":

"Есть надежда на то, что станет лучше. Ведь многие владельцы уверены: к власти приходят те, кто хочет, чтобы коррупции не было. Это – самое главное для бизнеса. Сегодня в Украине устаревшая система налогообложения. Когда процент является реальным для бизнеса, собственник готов выплатить указанную сумму, а его бизнес будет развиваться дальше. Потому что есть возможность привлечь иностранных инвесторов.

Например, в Америке введена реформа Дональда Трампа, которая снизила налоги для бизнеса и уже дала свои результаты: экономический рост и самый низкий уровень безработицы за последние десятилетия. Эти результаты были достигнуты за два года. При том, что новые правила по налогам действуют только год.

Кроме того, в Америке проверки делаются только тогда, когда видны достаточно грубые нарушения. Государство сильно помогает малому и среднему бизнесу. Например, разрешается разносить личные расходы. То есть, после всех расходов, в том числе и личных, выплачивается федеральный налог на прибыль. Он начисляется в каждой ситуации по-разному, но в основном стартует от 15% с чистой прибыли и устраивает обе стороны. Благодаря этому малый и средний бизнес могут расти. Не говорю, что мы должны в точности повторить их опыт. Но такая система налогообложения однозначно удобна для наших предпринимателей.

В Украине из-за отсутствия иностранных инвестиций не внедряются новые технологии, в результате мы не идем в ногу со временем. Не можем быть конкурентными на иностранных рынках. Сейчас для нас все начинается с принятия правильного решения относительно налогообложения от новой власти. Если совместить бизнес, ресурсы, наш трудоголический менталитет, то мы можем вырасти и быть для всего мира великим примером, как это может произойти в этой демократической стране".

Сергей Васьков, управляющий партнер лизинговой компании "ЭСКА Капитал":

"Ожидания связаны с формированием нормальной практики ведения бизнеса. Равные возможности для всех участников рынка во всех отраслях. Защита национального производителя и инвестора. Приоритет для национальных производителей в госзакупках. Реформа судебной системы. Возведение института частной собственности в статус "религии" – без этого мы не улучшим бизнес-среду в Украине. А без независимой и неподкупной судебной системы мы не улучшим инвестиционный климат в стране. Защита бизнеса от наездов со стороны силовиков. Поддержка намеченного экономического роста.

Персонально я бы хотел увидеть в программе Президента программу по восстановлению банковского рынка Украины. Базели (нормы регулирования банковского надзора, установленные "Базельским комитетом", – 24 канал) – это хорошо. Но когда они практически полностью парализуют кредитование в стране – это повод задуматься. Программа по созданию полноценного фондового рынка могла бы решить вопрос с длинным финансовым ресурсом в стране".

Александр Шевченко, PR-директор корпорации "Биосфера":

"Ключевым риском для украинского бизнеса сейчас была бы потеря макроэкономической стабильности, так как после ряда кризисных лет только-только началось постепенное возвращение инвесторов, бизнес вышел на нормальный режим функционирования, налажен цивилизованный диалог между властью и бизнесом. Все это хотелось бы сохранить и развивать.

Ключевые ожидания сводятся к реализации задекларированных реформ, прежде всего в судебной и налоговой сферах. Также для экономики важно продолжение стратегического сотрудничества с МВФ, что так же требует реформ и неизменности геополитического вектора.

Важным сигналом будет обеспечение независимости рыночных регуляторов от НБУ в АМКУ, а также открытие рынка земли и прозрачная приватизация ряда государственных предприятий".

Александр Смирнов креативный директор, партнер агентства Tabasco:

"На мой взгляд, три главных вопроса, которые интересуют бизнес от Зеленского:

1. Не потерять то, что есть, из-за возможного экономического кризиса.

2. Получить гарантии безопасности и прозрачности взаимоотношений с государством от нового Президента и парламента.

3. Реализовать мечты о стремительном росте".

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