Зеленский отправляется на шахту на Львовщине, где под обвалом погибли горняки

Президент Украины Владимир Зеленский поедет 29 мая на шахту "Лесная", что на Львовщине, в которой после обвала породы погибли 2 горняка.

"Сегодня состоится рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского на шахту "Лесная" в селе Селец Сокальского района Львовской области, где ночью произошла авария, в результате которой погибли люди", – сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу президента.

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В ночь на 29 мая произошло обрушение породы на шахте "Лесная". В результате под завалом оказались по меньшей мере 2 горняков, которые погибли. Это 22-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлик Всего на шахте находятся 69 горняков, из которых 21 человек – на аварийном участке.

Полиция уже открыла дело и расследует его как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.