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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Зеленский отправляется на шахту на Львовщине, где под обвалом погибли горняки

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      Зеленский поедет на шахту на Львовщине, где под обвалом погибли горняки
      Зеленский поедет на шахту на Львовщине, где под обвалом погибли горняки / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский поедет 29 мая на шахту "Лесная", что на Львовщине, в которой после обвала породы погибли 2 горняка.

      "Сегодня состоится рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского на шахту "Лесная" в селе Селец Сокальского района Львовской области, где ночью произошла авария, в результате которой погибли люди", – сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу президента.

      Читайте также: На шахте в так называемой "ЛНР" произошел взрыв, есть погибшие: видео (обновлено)

      В ночь на 29 мая произошло обрушение породы на шахте "Лесная". В результате под завалом оказались по меньшей мере 2 горняков, которые погибли. Это 22-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлик Всего на шахте находятся 69 горняков, из которых 21 человек – на аварийном участке.

      Полиция уже открыла дело и расследует его как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

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      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Жертвы Аварии на шахтах Владимир Зеленский Новости политики Угольная промышленность Новости Львова
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