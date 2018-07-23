Зеленский поздравил Усика с победой и высказался о звании Героя Украины: видео

Украинский комик и шоумен, звезда "Студии"Квартал 95" Владимир Зеленский поздравил абсолютного чемпиона мира, украинского боксера Александра Усика с победой в поединке с россиянином Муратом Гассиевым.

На своей странице в Facebook Зеленский опубликовал видео с приветствием.

"Александр Усик, с победой!", – коротко подписал видео комик.

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"Дорогой ты наш, уважаемый спортсмен! Поздравляем тебя от всего "Квартала" с офигенным боем, с крутой победой! Не поздравлял тебя сразу после боя, потому что считал, что эту победу ты должен, прежде всего, делить со своими близкими, родными, со своей семьей", – сказал в видеоприветствии Зеленский.

Сейчас обсуждают – герой ты Украины или нет, давать тебе Героя или нет. Ну, ты же знаешь, что герой – это тот, кто защищает достоинство нашей страны, поэтому ты для нас – герой! Все остальное – неважно. И патриот, потому что, как говорит одна моя знакомая, патриот Украины – это тот, кто платит в этой стране налоги. Поэтому с праздником тебя и побед! удачи !,

– отметил Зеленский.

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Напомним, в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россияниным Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.