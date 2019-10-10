17:33
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Зеленский рассказал, возглавит ли Ткаченко КГГА

      106 Читати новину українською
      Зеленский рассказал, возглавит ли Ткаченко КГГА
      Зеленский рассказал, возглавит ли Ткаченко КГГА / president.gov.ua

      Владимир Зеленский сказал, что на должность главы КГГА рассматривают сейчас 3 кандидатуры, но кроме Александра Ткаченко он "больше кандидатур не видит".

      Во время пресс-марафона в Киеве Владимир Зеленский отметил, что с одной из кандидатур на должность председателя КГГА он еще не встречался. Что касается второго кандидата, президент сказал, что он к нему "не готов".

      Важно: Пресс-марафон Зеленского: онлайн

      Дело в том, что у третьего кандидата есть "недобросовестные поступки в прошлом", поэтому он не рассматривает этого человека. О чем идет речь – Зеленский не уточнил.

      Нардеп "Слуги народа" и бывший гендиректор 1+1 media Александр Ткаченко ранее подал декларацию в НАПК, в которой указал, что претендует на должность главы КГГА. Кроме того, "слуга народа" свои амбиции относительно должности главы КГГА подтверждал в эфире "Радио НВ".

      Сейчас решения о назначении Ткаченко еще нет.

      Что известно об Александре Ткаченко?

      Он руководитель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа", а ранее – генеральный директор "1+1". В СМИ неоднократно называли его претендентом на пост городского головы Киева на следующих выборах.

      Александр Ткаченко окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики. Он также получил диплом Harvard Business School по программе "Business of Entertainment, Media, and Sports". В 2018 году завершил обучение в INSEAD Business School в Сингапуре по программе "Value Creation for Owners and Directors".

      Читайте также: Кто имеет наибольшие шансы стать следующим мэром Киева

      В декларации за 2018 год Ткаченко отметил две квартиры в Киеве. Одна из них принадлежит его жене. Также там есть информация о двух автомобилях (Land Rover и BMW X5), корпоративных правах на "Телерадиокомпанию "Студия 1+1", "Солюшнс", theБабель, "Кинолав", "Книголав", "Квартал ТВ", "1+1 продакшн" и "А. Т. Трейдинг" (на общую сумму 50,7 миллиона гривен).

      Он также указал, что имеет наличными более 300 тысяч долларов и 6,98 миллиона гривен, а на счетах в банках – более 9 тысяч долларов и 200 тысяч гривен.

      Зеленский о Кличко здесь: Почему я его не уволил – просто еще не уволил

      blog_ava
      Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
      сегодня
      307671
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского Новости Украины Новости политики Новости Киева Назначения Зеленского КГГА
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      сегодня , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      Андрій Воропаєв 430
      Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      сегодня , 15:37 Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      Емал Набі 181
      Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      сегодня , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      Герус Андрій 1316
      Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам
      сегодня , 13:44 Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам
      Інна Жолобович 154
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сегодня , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 5740
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук