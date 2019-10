Зеленский рассказал, возглавит ли Ткаченко КГГА

Владимир Зеленский сказал, что на должность главы КГГА рассматривают сейчас 3 кандидатуры, но кроме Александра Ткаченко он "больше кандидатур не видит".

Во время пресс-марафона в Киеве Владимир Зеленский отметил, что с одной из кандидатур на должность председателя КГГА он еще не встречался. Что касается второго кандидата, президент сказал, что он к нему "не готов".

Дело в том, что у третьего кандидата есть "недобросовестные поступки в прошлом", поэтому он не рассматривает этого человека. О чем идет речь – Зеленский не уточнил.

Нардеп "Слуги народа" и бывший гендиректор 1+1 media Александр Ткаченко ранее подал декларацию в НАПК, в которой указал, что претендует на должность главы КГГА. Кроме того, "слуга народа" свои амбиции относительно должности главы КГГА подтверждал в эфире "Радио НВ".

Сейчас решения о назначении Ткаченко еще нет.

Что известно об Александре Ткаченко?

Он руководитель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа", а ранее – генеральный директор "1+1". В СМИ неоднократно называли его претендентом на пост городского головы Киева на следующих выборах.

Александр Ткаченко окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики. Он также получил диплом Harvard Business School по программе "Business of Entertainment, Media, and Sports". В 2018 году завершил обучение в INSEAD Business School в Сингапуре по программе "Value Creation for Owners and Directors".

В декларации за 2018 год Ткаченко отметил две квартиры в Киеве. Одна из них принадлежит его жене. Также там есть информация о двух автомобилях (Land Rover и BMW X5), корпоративных правах на "Телерадиокомпанию "Студия 1+1", "Солюшнс", theБабель, "Кинолав", "Книголав", "Квартал ТВ", "1+1 продакшн" и "А. Т. Трейдинг" (на общую сумму 50,7 миллиона гривен).

Он также указал, что имеет наличными более 300 тысяч долларов и 6,98 миллиона гривен, а на счетах в банках – более 9 тысяч долларов и 200 тысяч гривен.

