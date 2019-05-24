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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      Зеленский встретился с главой НБУ: о чем говорили

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      Зеленский провел встречу со Смолием
      Зеленский провел встречу со Смолием / Twitter.com/YSmolii

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился 24 мая с главой Национального банка Яковом Смолием. Они обсудили вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом и важность независимости НБУ.

      Провел первую встречу с Президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности, – написал Смолий в Twitter.

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      По его словам, встреча была содержательной.

       

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины НБУ Яков Смолий
      Источник: 24 канал
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