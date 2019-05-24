Зеленский встретился с главой НБУ: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 24 мая с главой Национального банка Яковом Смолием. Они обсудили вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом и важность независимости НБУ.

Провел первую встречу с Президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности, – написал Смолий в Twitter.

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По его словам, встреча была содержательной.