Зеленский встретился с главой НБУ: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился 24 мая с главой Национального банка Яковом Смолием. Они обсудили вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом и важность независимости НБУ.
Провел первую встречу с Президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности, – написал Смолий в Twitter.
Читайте также: Досрочные выборы и экономика: чего ждать украинцам
По его словам, встреча была содержательной.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии