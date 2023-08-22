Эрдоган сам посетит Россию, чтобы поговорить с Путиным, пока тот скрывается от ордера – СМИ
Источник:Yenisafak
Президент Турции планирует убедить "невылазного" Путина вернуться к зерновому соглашению. Эрдоган считает, что у зернового коридора без России нет перспектив.
От страха перед ордером на арест российский диктатор боится высунуть нос, поэтому президент Турции Реджеп Эрдоган сам прибудет в Россию. По данным турецких СМИ, ожидаются значительные сдвиг в вопросе возобновление Черноморской инициативы.
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Без России не обойтись
Эрдоган убежден, что Путина возможно вернуть к зерновому согласию. Он верит в то, что найдеться точка согласия.
После того, как Россия объявила о своем выходе из зерновых соглашений, Украина предложила несколько альтернативных маршрутов экспорта своего зерна. Одним из наиболее обсуждаемых является транспортировка зерна из порта Констанца в Румынии. Этот путь исключает участие России. В то же время Эрдоган считает его "нездоровым".
Хотя для Турции является приоритетом возобновить зерновую инициативу, во власти страны осознают, что в настоящее время черноморский коридор далек от того, чтобы быть безопасным.
Зерновое соглашение, Турция и Россия
- Еще недавно планировалось, что именно Путин должен отправиться в Турцию на "зерновые" переговоры. Тогда турецкие СМИ писали, что впервые после начала российско-украинской войны президент России прибудет в страну, входящую в Североатлантический альянс. Однако несмотря на то, что Турция не ратифицировала Римский устав, а значит, вряд ли могла бы арестовать россиянина по ордеру Международного уголовного суда, Путин все-таки решил остаться дома. На всякий случай.
- Напомним, 17 июля Россия вышла из зерновой сделки, выдвинув ряд ультиматумов для своего возврата. Позже она также объявила акваторию Черного моря временного опасным районом и пригрозила, что все суда, которые будут направляться в украинские порты, будет считать участниками войны на стороне Киева. Украина в ответ сделала аналогичный шаг.
- Киев вместе с союзниками начал активно искать другие альтернативные пути экспорта зерна, исключающие участие России.
- В то же время Турция взялась за попытки убедить Путина вернуться к зерновому соглашению.
- Более того, Турция, Россия и Катар, по данным журналистов, работают над новым соглашением. Оно предполагает экспорт русского зерна в бедные страны Африки. В Турции будет роль организатора, а в Катаре – спонсора снабжения.