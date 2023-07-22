Уровень напряжения будет расти: чем завершится зерновое противостояние

Россия заявила о выходе из зернового соглашения, срок которого истек 17 июля. Кремль выдвинул свои требования, в частности, о возвращении российских банков в международную платежную систему SWIFT. А пока оккупанты терроризируют украинские портовые города и уничтожают продовольствие. В дальнейшем уровень напряжения будет только расти.

Это 24 Каналу сказал политтехнолог Юрий Подорожний. Он предположил, что могут быть даже некоторые уступки для России и к чему это может привести.

Читайте также Кремль манипулирует зерновым соглашением и атакует украинские порты в конкретных целях: анализ ISW

Уровень напряжения будет расти

Уровень напряжения между Россией и Турцией будет расти, считает Подорожний. Впрочем, на этом может все закончиться. Он отметил правильную позицию украинского правительства и непосредственно Владимира Зеленского, который заявил, что у Украины нет никаких договоренностей с Россией.

"Он сказал, что мы с ними ничего не подписывали. Отправил письмо в ООН, где отметил, что сегодня существует механизм компенсации ущерба, в случае если кораблям будет нанесен урон", – сказал политтехнолог.

Юрий Подорожний о возможных сценариях по зерновому соглашению: смотреть видео

Он предположил, что, вероятно, возможны некоторые уступки России. Напомним, страна-оккупант заявила о готовности вернуться к зерновому соглашению, если будут выполнены ее требования. Одним из таких является возврат российских банков, обслуживающих поставки продовольствия, в SWIFT.

Если россияне смогут выбить уступку, это будет означать, что сегодня они сделали половину шага, а завтра сделают целый и он будет не локальным, как зерновое соглашение, а более серьезным. Запад должен проявить принципиальную позицию силы. Несмотря на все их угрозы, корабли должны пойти,

– подчеркнул Подорожний.

Тем временем Россия продолжает терроризировать портовые города Украины, обстреливая и уничтожая продовольствие. Так, в Одессе в результате вражеской ракетной атаки 19 июля уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которые должны были отправиться в Китай.

Зерновое соглашение: последние новости

Отметим, зерновое соглашение было заключено в прошлом году во время полномасштабного вторжения, чтобы решить вопрос продовольственного кризиса. Россия несколько раз нарушала договоры безопасности. 17 июля истек очередной срок ее действия. Страна-агрессор заявила о своем выходе пока "не будут выполнены договоренности". 19 июля Кремль прибег к открытым угрозам суднам, которые будут направляться в Черноморские порты Украины. Мол, будут расценивать их как потенциальные перевозчики военных грузов.