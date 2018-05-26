Жаль камеру: фотограф показал свой аппарат после съемки запуска Falcon 9

Штатный фотограф NASA Билл Ингласс опубликовал фото с камерой, которой он снимал на расстоянии запуск Falcon 9. Камера выглядит изуродованной.

Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

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Ракета успешно взлетела с площадки воздушных сил США, при этом горячий поток, который выпускала ракета, расплавил корпус фотоаппарата.

Камера после съемки запуска Falcon 9

При этом камера таки смогла сделать одно удачное фото, его Ингласс тоже опубликовал. К счастью, камера работала в удаленном режиме, поэтому никто кроме аппарата, не пострадал.

Напомним, 22 мая компания SpaceX запустила с помощью ракеты-носителя Falcon 9 спутники Iridium NEXT и GRACE-FO. Спутники предназначены для картографирования гравитационного поля Земли. Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома Ванденберг в Калифорнии.