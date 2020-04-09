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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Ждем сильнейших потрясений со времени Великой депрессии, – МВФ о последствиях COVID-19

      - Читати новину українською
      МВФ не може визначити глобальності кризи через пандемію коронавірусу / Getty Images

      Из-за пандемии коронавируса мировая экономика проходит через сильнейшие испытания со времен Великой депрессии. Однако оценить реальную глубину кризиса все еще сложно.

      Ймовірно, криза стане наймасштабнішою майже за століття, про це сказала директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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      Вона зазначила, що глобальна економіка покаже різко негативні темпи зростання в 2020 році.

      По суті справи, ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь з моменту Великої депресії (почалася обвалом американського фондового ринку в 1929 році – 24 канал),
      – сказала Георгієва.

      Наразі немає точного прогнозу падіння світової економіки в 2020 році. Очільниця МВФ зазначила, що чинний прогноз був опублікований менш ніж три місяці тому, але вже далекий від реальності.

      Цікаво. Він передбачає зростання на 3,3% в 2020 році і 3,4% в 2021 році в порівнянні з 2,9% в 2019 році.

      Георгієва озвучила нову оцінку відтоку коштів портфельних інвесторів з ринків, що розвиваються за останні два місяці – близько 100 мільярдів доларів. За словами глави МВФ, це більш ніж в три рази більше, ніж за такий же період фінансової кризи 2008 року.

      За словами глави МВФ, якщо пандемія піде на спад у другому півріччі 2020 року, то це дозволить поступово згорнути обмежувальні заходи. В такому разі в 2021 році світову економіку чекає "часткове відновлення".

      Але знову хочу підкреслити колосальну невизначеність навколо прогнозу: він може бути погіршений в залежності від безлічі різних факторів, включаючи тривалість пандемії",
      – додала вона.

      "Хороша новина", за її словами, поляга в тому, що уряди різних країн рішуче діють і координують свою політику в умовах пандемії. Бюджетні заходи, прийняті всіма державами світу з моменту початку кризи, МВФ оцінює сумарно в 8 трильйонів доларів.

      Скільки бізнес може існувати при карантині інфографіка 24 канал
      Скільки бізнес може існувати при карантині в Україні/ Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Коронавирус COVID-19 Мировой кризис 2020 МВФ
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