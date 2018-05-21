09:28
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 9°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
  • пятница
    23°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Желание получить эффектное фото завершилось трагедией в Одессе

167 Читати новину українською
В Одессе парень хотел сфотографироваться на крыше поезда и получил поражение током
В Одессе парень хотел сфотографироваться на крыше поезда и получил поражение током / Соцсети

В Одессе 18-летний парень вылез на крышу поезда, чтобы сфотографироваться. В итоге получил поражение электротоком и был госпитализирован с ожогами.

Как сообщили в пресс-службе "Одесской железной дороги", инцидент произошел 20 мая на станции "Одесса-Восточная", пишет УНИАН.

Читайте также: На Полтавщине подросток потерял стопу, прыгая на поезд во время движения

Отмечается, что парень был госпитализирован с ожогами около 50% поверхности кожи. Его уже прооперировали.

По предварительной информации, молодой человек вылез на крышу поезда, чтобы сфотографироваться.

Сейчас идет соответствующая проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Одессе похожий случай произошел также и в начале апреля – тогда 11-летнюю девочку ударило током после того, как она вскарабкалась на крышу грузового поезда.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Укрзализниця железная дорога Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сегодня, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 347
В Борисполе погибло шесть человек от отравления суррогатным алкоголем
сегодня, 08:47 В Борисполе погибло шесть человек от отравления суррогатным алкоголем
172
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
21 мая, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 мая, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 1507
Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
21 мая, 19:39 Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
Вікторія Кутьїна 664
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук