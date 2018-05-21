Желание получить эффектное фото завершилось трагедией в Одессе

В Одессе 18-летний парень вылез на крышу поезда, чтобы сфотографироваться. В итоге получил поражение электротоком и был госпитализирован с ожогами.

Как сообщили в пресс-службе "Одесской железной дороги", инцидент произошел 20 мая на станции "Одесса-Восточная", пишет УНИАН.

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Отмечается, что парень был госпитализирован с ожогами около 50% поверхности кожи. Его уже прооперировали.

По предварительной информации, молодой человек вылез на крышу поезда, чтобы сфотографироваться.

Сейчас идет соответствующая проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Одессе похожий случай произошел также и в начале апреля – тогда 11-летнюю девочку ударило током после того, как она вскарабкалась на крышу грузового поезда.