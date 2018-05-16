На Полтавщине подросток потерял стопу, прыгая на поезд во время движения
15 мая в Полтавской области подросток получил травму, прыгая на грузовой поезд во время его движения, в результате чего ему пришлось ампутировать стопу правой ноги.
Об этом сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью компании "Укрзализныця".
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Подросток 2007 года рождения на перегоне Крюков на Днепре – Бурты Полтавской области займася зацепингом, во время которого получил сильную травму. Учащемуся специализированной школы по физическому воспитанию города Кременчуга пришлось ампутировать стопу правой ноги.
С начала 2018 года до сегодняшнего дня, по состоянию на 16 мая, на железнодорожном транспорте травмированы 11 детей в возрасте до 16 лет, из них 3 – смертельно. При этом вследствие поражения электрическим током травмированы двое, а вследствие зацепинга травмирован один ребенок,
– говорится в сообщении.
По информации департамента, за соответствующий период в 2017 году было травмировано 8 детей в возрасте до 16 лет, 3 из которых погибли. Электрическим током травмировались 4 ребенка в возрасте до 16 лет.
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