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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Полтавщині підліток втратив стопу, стрибаючи на поїзд під час руху

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Зачепінг
Зачепінг / Фото з відкритих джерел

15 травня у Полтавській області підліток отримав травму, стрибаючи на вантажний поїзд під час його руху, внаслідок чого йому довелось ампутувати стопу правої ноги.

Про це повідомляє департамент інформаційної політики та зв’язків з громадськістю компанії "Укрзалізниця".

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Підліток 2007 року народження на перегоні Крюків на Дніпрі - Бурти Полтавської області займася зачепінгом, під час якого отримав сильну травму. Учню спеціалізованої школи з фізичного виховання міста Кременчука довелось ампутвати стопу правої ноги.

Від початку 2018 року до сьогодні, станом на 16 травня, на залізничному транспорті травмовано 11 дітей віком до 16 років, з них 3 – смертельно. При цьому внаслідок ураження електричним струмом травмовано двоє, а внаслідок зачепінгу травмовано одну дитину,
– йдеться у повідомленні.

За інформацією департаменту, за відповідний період у 2017 році було травмовано 8 дітей віком до 16 років, 3 з яких загинули. Електричним струмом травмувались 4 дитини віком до 16 років.

Теги: Новини України Діти Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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