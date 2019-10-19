Женщины в Украине зарабатывают меньше мужчин: стало известно, насколько

Мужчины в Украине зарабатывают на 21% больше, чем женщины. В то же время в странах Евросоюза разница между размерами зарплат мужчин и женщин составляет 16%.

Работать над устранением гендерного разрыва в оплате труда в Украине готово Министерство социальной политики, заявила профильный министр Юлия Соколовская.

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Поэтому Минсоцполитики договорилось с Международной организацией труда о сотрудничестве, в частности по усовершенствованию украинской нормативной базы, стратегического консультирования на основе статистики и проведения аналитических исследований.

Равенство, прозрачность и справедливость – основа деятельности нашей команды. Мы готовы к сотрудничеству, чтобы внедрять передовые мировые практики и ликвидировать разрыв в оплате труда мужчин и женщин,

– заявила Соколовская.

Заметим, что минимальная зарплата в Украине с 1 января составит 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час. Такие размеры минималки заложены в государственном бюджете на 2020 год.