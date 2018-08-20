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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Жертв могло быть намного больше, – полиция о стрельбе в Харькове

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В центре города Харьков, возле здания мэрии состоялась ночная стрельба, в результате которой погиб 29-летний полицейский, а еще один пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. Нападавший был один, и вел себя очень агрессивно и имел два пистолета с большим количеством патронов. Поэтому жертв могло быть гораздо больше.

Ночные события возле харьковской мэрии случайно зафиксировали прохожие на видео: мужчина открыл огонь по двери здания.

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События разворачивались в половине первого ночи, в этот момент на перекрестке на красный сигнал светофора остановился автомобиль "Шкода", в котором ехали двое взрослых и ребенок. Нападавший начал стрелять и в случайных свидетелей.

Он повернулся к указанному транспортному средству и начал кричать, чтобы тот уехал. А люди ждали зеленого сигнала светофора, и нападающий начал стрелять в направлении автомобиля,
– начальник Нацполиции Харьковской области Олег Бех.


Начальник Нацполиции Харьковской области Олег Бех

Охранники мэрии не узнали звуки выстрелов и решили, что это разрывы петард. Поэтому один из них без боязни открыл двери мэрии и вышел, чтобы успокоить хулиганов – и получил пулю.

По информации полиции, нападавший был вооружен двумя пистолетами, оба переработаны на боевые со свето-шумовых. Расстреляв 48-летнего охранника, он пошел дальше по коридорам мэрии, обошел весь первый и второй этажи. На вызов прибыли патрульные, в ответ на попытку провести переговоры снова зазвучали выстрелы. Пули нападавшего попали между завязками бронежилета 29-летнего Дмитрия Кириенко – его доставили в больницу в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось. Осиротели жена и двухлетняя дочь.

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Нападавшего застрелили при попытке побега. Охранник мэрии находится в почти критическом состоянии. Врачи говорят – у него серьезные повреждения внутренних органов.

Личность стрелка сейчас устанавливают, ведь документов при нем не было. Предварительно в полиции говорят, что убитый преступник – это харьковчанин 1959 года, ранее не судимый. У следователей три версии, почему мужчина начал стрелять: личная неприязнь к мэрии или охране, хулиганство и попытка привлечения внимания. Однозначно правоохранители говорят, что жертв могло быть больше.

Лицо, осуществившее вооруженное нападение на харьковский городской совет, имело при себе достаточное количество патронов. Поэтому мы понимаем, что жертв могло быть гораздо больше,
– сообщил временно исполняющий обязанности начальника патрульной полиции Харьковской области Размик Оганисян.


Исполняющий обязанности начальника патрульной полиции Харьковской области Размик Оганисян

Известно, что стрелок был пьян, в его крови обнаружили 2,4 промилле алкоголя. По факту ночных событий следователи начали три уголовных производства.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Харькова Полиция
Источник: 24 канал
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