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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Жестокое нападение на ромов во Львове: Грицак рассказал о причастности России

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Грицак заявил, что к нападению на лагерь ромов во Львове может быть причастна Россия
Грицак заявил, что к нападению на лагерь ромов во Львове может быть причастна Россия / Фото из открытых источников

К нападению на поселение граждан ромской национальности, которое произошло вечером 23 июня во Львове, может быть причастна Российская Федерация.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак после брифинга, передает "РБК-Украина".

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"Это преступление расследуется сотрудниками Службы безопасности Украины. Там погиб человек, почти 10 ранены. За этим может стоять Россия", – сказал чиновник.

Он отметил, что несколько дней назад сотрудники СБУ предупредили террористический акт в Харькове.

Это может делаться для разжигания межнациональной розни
– добавил Грицак.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Теги: Новости Украины Новости Львова Ромы Новости России Украина – Россия СБУ Василий Грицак
Источник: 24 Канал
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