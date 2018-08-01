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Жестокое убийство военного в Харьковской области: СМИ сообщили, как произошло преступление

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Убийство Казакова совершили его товарищи по службе в результате пьяного конфликта, – СМИ
Убийство Казакова совершили его товарищи по службе в результате пьяного конфликта, – СМИ / Соцсети

Военнослужащий Константин Козаков, которому перерезали горло на Харьковщине, был совсем не конфликтным человеком и практически не употреблял алкоголь. Сама же трагедия, собственно, и произошла в результате пьяного конфликта, а совершили преступление его коллеги по службе.

Ранее 24 канал сообщал, что 30 июля в городе Лозовая Харьковской области сотрудники полиции обнаружили тело 23-летнего военнослужащего с порезами на шее и ушибом грудной клетки. Уже 31 июля правоохранителям удалось задержать предполагаемых нападавших. Также в полиции выяснили, что имя погибшего – Константин Казаков.

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Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, трагедия произошла после того, как военный вместе с коллегами по службе выпивали, а затем между ними возник конфликт.

"Эти двое его сильно избили, очень сильно. А в конце свернули шею. Когда поняли что убили, вытащили его за вещевые склады к канализационному люку, и уже там чего-то перерезали горло и сбросили в яму", – отмечает собеседник ресурса.

По его словам, Козаков пришел в армию еще в 2014 году, служил в батальоне имени Кульчицкого.

"Выпивал крайне мало, сам был тихим и совсем не агрессивным человеком. Как он мог попасть в такую компанию в тот вечер, непонятно", – подчеркивает он.

К слову, в полиции пока не подтверждают, что у погибшего была перерезана шея, хотя многие из очевидцев на это указали.

Напомним, 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Позже в полиции сообщили о задержании пяти человек, которые могут быть причастны к убийству.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Жертвы Криминальные новости Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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