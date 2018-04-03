Живая легенда биатлона Бьорндален завершил карьеру

Один из самых титулованных спортсменов современности, восьмикратный олимпийский чемпион 44-летний норвежец Уле Эйнар Бьорндален заявил о завершении карьеры.

Соответствующие слова он выразил на специальной пресс-конференции, передает ТАСС.

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"Прошлый сезон прошел не так, как я хотел. Он стал последним в моей карьере, хотя я не против был бы посоревноваться еще несколько лет", – сказал "король биатлона", как его назвали болельщики.

Как объяснил свой шаг легендарный спортсмен, дело в том, что у него начались проблемы с сердцем – в частности, в прошлом сезоне его беспокоила фибрилляция предсердий.

Также он отметил, что хочет уделять больше времени своей семье.

По словам Бьорндалена, он пока не определился с тем, чем бы ему хотелось заниматься в будущем.

Заметим, что он сейчас является самым титулованным биатлонистом в истории. За всю свою карьеру Бьорндален завоевал 13 олимпийских наград: восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую, а также 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира и шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

Кроме того, ему принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира – 95. Вместе с норвежской лыжницей Марит Бьйорген легенда биатлона является рекордсменом зимних Олимпиад по количеству золотых медалей.

Однако запомнился он не только поклонникам биатлона, поскольку имеет в своем активе и одну победу и четыре призовых места на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, а на ОИ-2002 он занял пятое место по итогам лыжных гонок на 30 километров.

Напомним, что Уле Эйнар Бьорндален так и не принял участие на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхьончхане, поскольку к Играм не прошел внутреннего отбора и в итоге не вошел в состав норвежской мужской сборной из-за низких результатов в текущем сезоне.