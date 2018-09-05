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Ольга Черненко

Жизнь и смерть Захарченко как напоминание лихих 1990-х – взгляд из Луганска

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Убийство Захарченка
Убийство Захарченка / Униан

"Он был человеком с сильно высоким интеллектом", – сказал сегодня в телепередаче о погибшем Александре Захарченко его друг, председатель Луганского мотоклуба "Ночные волки" Виталий Кишкинов.

Оказывается, Захарченко с компанией шел в ресторан "Сепар" поминать умершего накануне Иосифа Кобзона – это тоже сказали в этой передаче.

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И еще из речи Кишкинова о Захарченко: "Я сказал ему: "Брат"!" И я не смогла смотреть эту передачу, потому что начало передачи напоминало пересказ разговора братков из девяностых, приправленный мнением доцента кафедры политологии одного из местных вузов.

Конечно, о Захарченко говорили как о Матери Терезе – самом добродетельном человеке на Земле, который был настолько хорош, что, вероятно, немного уже светился от своих благих дел. "Мы не расставались с ним всю ночь", – рассказывал Кишкинов о Захарченко, а между строк читалось: мы пили и кутили вместе всю ночь.

Но каждый рассказчик пытался наперебой рассказать о Захарченко что-то лучшее. И в какой-то момент казалось, что убитый был настолько благороден и добродетелен, что впору причислять его к лику святых за благие дела и помыслы.

Вот чего я никогда, вероятно, не пойму, это почему такие славные ребята, кого взрывают как в девяностые на криминальных разборках, не отличились ничем до этой войны. Они не были прекрасными специалистами и не имели каких-то выдающихся качеств, не обладали талантами и никогда ни к чему не воодушевляли своих коллег. То есть весь их личный потенциал раскрывался только благодаря войне.

Именно в ходе этой войны они оказались на своем месте, обнаружив скрытый потенциал лидеров и полководцев. Неужели в мирной жизни ни у кого из них не сложилось ни одного повода как-то проявить себя?

Википедия о каждом убитом в этой череде пишет предельно скромно – учился, работал, возглавил, был убит… Скромная жизнь и нелепая смерть. И коварная история, которая может перевернуть в одночасье преступника в герои и наоборот.

Никто из моих знакомых мужчин не взялся за оружие. Кто-то продолжил работать здесь, кто-то выехал. Из тех, кого я узнавала в ходе военных событий, были неустроенные до войны мужчины, которые оказались в нужный момент в нужном месте.

И им понравилась власть, деньги, оружие, мужская компания… Кому-то до поры, до времени – пока не начинался контроль и дисциплина, а кому-то повезло этот контроль олицетворять самим.

Но ни один человек в этой пестрой когорте не показался мне тем особенным, кто действительно ратовал за идею. Обычные пьянки выдавались за поминки по погибшим или ликование победам. И не было повода не выпить, а компанию искать было не нужно. И почему в череде этих смертей все больше прослеживается след из девяностых, когда также шел передел власти, также убивали тех, кто зарабатывал больше, знал больше, мог больше. И на смену одних приходили другие.

Мгновенья раздают кому – позор,
Кому – бесславье, а кому – бессмертие.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новости политики Новости Украины Убийство Захарченко Виталий Захарченко Война на Донбассе Публикации
Источник: 24 Канал
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