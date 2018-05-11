Журналиста, который освещал допинг-скандал в России, не пускают на ЧМ-2018

Немецкому журналисту Хайо Зеппельту, который известен серией документальных фильмов о допинг-скандале в России, отказали в выдаче визы на время ЧМ-2018.

Как передает телеканал ARD, Зеппельту отказали в получении визы для въезда в Россию и таким образом он не сможет посетить матчи Чемпионата мира по футболу, что уже 14 июня стартует в РФ.

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По данным немецкого телеканала, их спортивного эксперта внесли в список "персон нон-грата" и именно поэтому отказали во въезде в Россию.

Телеканал оценивает это как исключительный инцидент в истории спортивной журналистики ARD и неслыханное вмешательство в свободу прессы с точки зрения освещения крупных событий, таких как чемпионат мира,

– говорится в заявлении ARD.

Хайо Зеппельт на протяжении длительного времени занимается проблемой допинга в мировом спорте. Разоблачения Зеппельта о допинге в России привели к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.