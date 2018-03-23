Журналисты выяснили где и как живет Савченко

Внефракционный народный депутат без мандата Надежда Савченко утверждает, что не имеет никаких бытовых привилегий. Как оказалось, живет она в одном из самых криминогенных районов Киева – на Троещине в многоквартирном доме. В квартире политик живет с мамой и сестрой Верой, а над их дверью есть камера наблюдения.

Как сообщает ТСН в своем материале, большинство соседей парламентария говорят с журналистами неохотно и через закрытую дверь.

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"Одним словом: женщина есть женщина. Плохо нельзя, а одним словом... Извините", – говорят люди.

Отмечается, в основном они не верят, что Савченко собиралась взорвать парламент.

"Так неправильно. Сначала поднимать вверх, а потом мордой об асфальт", – подчеркивают соседи Савченко.

Однако, есть и те, кто переживает за собственную безопасность из-за соседства с опальной народной избранницей.

"Непонятно, какая у кого из людей может быть реакция. Поскольку мы живем в одном доме, это может быть что угодно: и бомба, и запугивания", – заметила госпожа Инна.

К слову, в первый рабочий день в Верховной Раде Савченко рассказывала, что приехала общественным транспортом – на троллейбусе и метро. Правда, позже камеры фиксировали, как Надежда пользуется автомобилем 2007-го года выпуска, записанным на члена ее семьи, которая, между прочим, владеет еще одной машиной 2011-го года выпуска.

Кроме того, Савченки имеют земельный участок на окраине Киева, который мать депутата получила в 2016 году: там до сих пор только один фундамент.

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Как говорят соседи, давно никого на земле Савченко не видели, а сама мама объясняла, что дочери отговаривали ее от такого решения, однако она стремилась восстановить справедливость.

"У моего отца забрали 4 гектара земли и 1 гектар леса, и поэтому, когда мне предложили землю – я имею право", – заявляла в свое время Мария Савченко.