Жуткое ДТП с участием грузовиков с взрывоопасным грузом в Одессе: один водитель погиб

29 августа в Одессе в грузовой автомобиль DAF на большой скорости врезался другой грузовик MAN с полной цистерной газа. В результате водитель последней скончался в больнице.

Об этом сообщает местный 7 канал.

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"DAF стоял в правом ряду, когда в него на большой скорости врезался грузовик MAN с полной цистерной газа. На место происшествия вызвали полицию и "скорую", – отмечают журналисты.

Грузовик с газом врезалася в другой грузовик, который стоял на дороге

По их информации, водитель DAF также перевозил взрывоопасный груз, а именно газобетонные блоки – вследствие удара их отбросило в начало прицепа.



DAF также перевозил взрывоопасный груз – газобетонные блоки

"По предварительной информации, водитель грузовика MAN заснул за рулем. К машине скорой помощи он подошёл сам. Через полтора часа мужчина скончался в больнице", – добавляют представители издания.

Водитель MAN умер в больнице: предварительно, он заснул за рулем

Напомним, Утром 29 августа в Харькове автомобиль марки BMW столкнулся с микроавтобусом, а после инцидента его водитель пытался скрыться от патрульных.