Жуткое ДТП в Киеве: водителю Audi избрали меру пресечения
В Шевченковском районном суде виновнику смертельной аварии, которая произошла в Киеве 31 января, избрана мера пресечения.
Подозреваемого суд оставил под стражей до 1 апреля.
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Самого 29-летнего киевлянина привезли в зал суда на каталке. Общаться с прессой он наотрез отказался. Более того, почти все время заседания прятал лицо под одеялом. Результаты экспертизы на предмет содержания наркотиков в крови пока не известны.
Подозреваемого привезли на каталке под одеялом
Молодой человек все время заседания прятал лицо под одеялом
По словам очевидцев, во время совершения аварии он был в неадекватном состоянии.
Смотрите видео со зала суда, где избирали меру пресечения водителю Audi:
Что произошло на пересечении проспекта Победы в Киеве?
Вечером 31 января внедорожник Audi на большой скорости вылетел на перекресток на проспекте Победы, протаранил легковушку Mazda, за рулем которого была 47-летняя женщина и зацепил еще три автомобиля. Водитель Mazda скончалась по дороге в больницу.
Смертельное ДТП в Киеве на проспекте Победы: видео 18+