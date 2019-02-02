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      Жуткое ДТП в Киеве: водителю Audi избрали меру пресечения

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      Виновнику ДТП избрана мера пресечения
      Виновнику ДТП избрана мера пресечения / 24 канал

      В Шевченковском районном суде виновнику смертельной аварии, которая произошла в Киеве 31 января, избрана мера пресечения.

      Подозреваемого суд оставил под стражей до 1 апреля.

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      Самого 29-летнего киевлянина привезли в зал суда на каталке. Общаться с прессой он наотрез отказался. Более того, почти все время заседания прятал лицо под одеялом. Результаты экспертизы на предмет содержания наркотиков в крови пока не известны.

      суд дтпПодозреваемого привезли на каталке под одеялом

      дтп суд
      Молодой человек все время заседания прятал лицо под одеялом

      По словам очевидцев, во время совершения аварии он был в неадекватном состоянии.

      Смотрите видео со зала суда, где избирали меру пресечения водителю Audi:

       

      Что произошло на пересечении проспекта Победы в Киеве?
      Вечером 31 января внедорожник Audi на большой скорости вылетел на перекресток на проспекте Победы, протаранил легковушку Mazda, за рулем которого была 47-летняя женщина и зацепил еще три автомобиля. Водитель Mazda скончалась по дороге в больницу.

      Смертельное ДТП в Киеве на проспекте Победы: видео 18+

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Аварии и ДТП Судьи
      Источник: 24 канал
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