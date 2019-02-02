Жуткое ДТП в Киеве: водителю Audi избрали меру пресечения

В Шевченковском районном суде виновнику смертельной аварии, которая произошла в Киеве 31 января, избрана мера пресечения.

Подозреваемого суд оставил под стражей до 1 апреля.

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Самого 29-летнего киевлянина привезли в зал суда на каталке. Общаться с прессой он наотрез отказался. Более того, почти все время заседания прятал лицо под одеялом. Результаты экспертизы на предмет содержания наркотиков в крови пока не известны.

Подозреваемого привезли на каталке под одеялом



Молодой человек все время заседания прятал лицо под одеялом

По словам очевидцев, во время совершения аварии он был в неадекватном состоянии.

Смотрите видео со зала суда, где избирали меру пресечения водителю Audi:

Что произошло на пересечении проспекта Победы в Киеве?

Вечером 31 января внедорожник Audi на большой скорости вылетел на перекресток на проспекте Победы, протаранил легковушку Mazda, за рулем которого была 47-летняя женщина и зацепил еще три автомобиля. Водитель Mazda скончалась по дороге в больницу.

Смертельное ДТП в Киеве на проспекте Победы: видео 18+