Как отметил прокурор Сергей Сотник, на парня напали 5 августа вечером. Злоумышленники заранее знали, что он работает в гараже допоздна.

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Кричала девушка

Нападавшие пришли к парню, чтобы тот вернул долг одному из них. Молодой человек как раз был возле гаража с девушкой. Мужчины схватили его и начали бить. Затем злоумышленники втолкнули парня в авто Daewoo Sens и хотели бежать.

Однако вдруг на место приехали люди, которые стали свидетелями происшествия. Они, на крики девушки, перегородили мужчинам выезд своим авто.

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Что грозит злоумышленникам

Трем мужчинам объявили статью из-за незаконного похищения человека по предварительному сговору лиц. Одному злоумышленнику еще сообщили о подозрении за угрозу и насилие над потерпевшим.

Если их вину докажут, то нападающим может грозить до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование проводили следователи Нацполиции Харьковщины.