Змеи заполонили открытую территорию ресторана в центре Днепра

В Днепре на открытой территории одного из ресторанов, расположенном на Сичеславской Набережной в Центральном районе города, обнаружили 18 змей. Пресмыкающихся заметили работники заведения. Инцидент произошел утром 12 апреля.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, получив соответствующее сообщение, на место происшествия выехало подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Приехав, спасатели тщательно обследовали прилегающую территорию ресторана.

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В итоге с помощью специального инструмента специалисты ГСЧС выловили 18 змей. После всех пресмыкающихся они вывезли за пределы города. Кроме того, с работниками заведения спасатели провели разъяснительную работу касательно мер безопасности, которые следует соблюдать в случае обнаружения пресмыкающихся.

Пресмыкающихся ловили с помощью специального инструмента для отлова змей

На месте происшествия работали четыре представителя личного состава и одна единица техники.

В конце января в Австралии полутораметровый питон пробрался в один из домов, залез в унитаз и укусил женщину. В итоге и получила неглубокие колотые раны. По словам спасателей, змеи часто прячутся в туалетах, когда ищут воду в жаркую погоду.