Знакомьтесь, CTP: что надо знать о компании, которая купила землю вблизи Львова

27 ноября Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дело в отношении городского головы Львова Андрея Садового и продажи земли в промышленной зоне "Рясное-2" якобы по заниженной цене. Кто был покупателем в этой сделке?

Вашему вниманию – визитка компании CTP, которая невольно стала косвенным участником этого процесса.

Подробнее о деле Андрея Садового относительно земли "Рясное-2" читайте здесь.

Компания CTP: проекты, клиенты, прибыль

Планирует, разрабатывает и строит высокотехнологичные бизнес-парки в странах Центральной и Восточной Европы. Компания основана в 1998 году. Первый реализованный проект – индустриальный парк премиум-класса в городе Гумполец (Чехия). На сегодня CTP уже разработала и построила 96 парков в шести странах – Венгрии, Польше, Румынии, Чехии, Словакии и Сербии. В этих парках работают около 70 тысяч человек. Также подписан контракт на строительство бизнес-парка в Болгарии. В целом CTP имеет более 500 клиентов. Общая полезная площадь, освоенная компанией, – 5,5 млн кв. м. Прибыль (на 2018 год) – 138,3 млн евро.

Почему компания реализует свои проекты именно в странах Центральной и Восточной Европы?

Мы решили проводить операции в Центральной и Восточной Европе по тем же причинам, что и наши клиенты – сочетание места расположения, умных людей, промышленных традиций, развитой инфраструктуры и экономической эффективности, – сообщает компания CTP на своем сайте.

Самые важные проекты CTP

CTPark Ostrava (Чехия)



Один из самых удачных проектов CTP. Лауреат конкурса "Деловая собственность 2009 года" в Чехии. Парк расположен всего в 10 км от центра города Остравы, рядом с автострасою между Польшей (до границы 30 км) и Словакией (60 км). До международного аэропорта – 16 км, до автозавода Hyundai – 20 км. Парк предлагает много типов зданий, что позволяет размещать там производства, логистические центры, офисы и магазины. В CTPark Ostrava работают почти 5 тысяч человек. Общая территория парка – 83 га. Полезная площадь – 232,000 кв. м.

CTPark Ostrava выглядит ярко

CTPark Кошице (Словакия)

Бизнес-парк вблизи Кошице (второй по величине город страны) расположен рядом с международным аэропортом. Территория парка – 20 гектаров. Полезная площадь – 20,967 кв. м. Инвесторы купили землю за 1,4 доллара за 1 кв. м. Для сравнения, цена, которая уплачена за землю под CTPark Львов, – почти 9 долларов за кв. м.

CTPark Кощице

CTPark Budapest West (Венгрия)

Вблизи столицы Венгрии – Будапешта – расположены сразу три бизнес-парка CTP. Крупнейший среди них CTPark Budapest West – суперсовременный складсько-распределительный центр на международной трассе М1 в 19 км от центра города. Территория парка – 76 га. Полезная площадь – 81,000 кв. м. Эксперты отмечают, что с точки зрения логистики – это идеальное место для ведения бизнеса в Венгрии и регионах Центральной и Восточной Европы относительно складского хранения, распределения, кросс-докинга и других операций, в первую очередь, для охлажденных и замороженных товаров.

CTPark Budapest West – к рупнейший в столице Венгрии

CTPark Arad II (Румыния)

Румыния занимает второе (после Чехии) место по количеству бизнес-парков CTP – их там 15. Сейчас в городе Арад (важный промышленный полис на западе страны) строят уже второй центр. Он станет важным звеном на автомагистрали А1, которую называют общеевропейским транспортным коридором между Западной и Юго-Восточной Европой. Главные преимущества парка – современная инфраструктура и имеется квалифицированная рабочая сила. Общая территория – 7 га, полезная площадь – аж 50,125 кв. м.





CTPark Брно (Словакия)

Второй бизнес-парк, который уже начали строить в Брно (столица страны) на месте бывшей промышленной площадки Zetor. Первое здание планируется сдать весной 2020 года, полное завершение строительства – 2025 год. Парк расположен в пределах городской кольцевой дороги, поэтому, кроме производства и офисов, там будут работать супермаркеты и магазины розничной торговли. Парк обустроят солнечной электростанцией, которая будет покрывать значительную часть его потребностей в энергии. Общая территория-11,5 га. Полезная плоша-60,400 кв. м.



CTPark Брно