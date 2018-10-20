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      Звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП: когда и где состоятся похороны

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      Звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП: когда и где состоятся похороны

      Со звездой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской, которая погибла 20 октября в ДТП под Киевом, будут прощаться два дня. Похоронят актрису на Корбутовском кладбище в Житомире.

      Об этом сообщает пресс-служба "Дизель Студио" в Facebook.

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      24 канал сообщал, что 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

      Впоследствии стало известно, что в аварии также пострадали актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов. Они были доставлены в больницу.

      Киевляне смогут попрощаться с Мариной Поплавской в воскресенье, 21 октября, с 11:00 до 13:00 в помещении "Октябрьского дворца".

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      Прощание в Житомире состоится в понедельник, 22 октября, в 10:30 в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги.

      Панихида состоится в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день Марину Поплавскую похоронят на Корбутовском кладбище на центральной аллее.

      Кто такая Марина Поплавская?
      Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девушки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП ДТП с актерами Дизель Шоу Потери
      Источник: 24 Канал
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