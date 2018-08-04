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Звезда упала: сеть взбудоражил флешмоб с креативными "падениями" на землю

48 Читати новину українською
_tashasmithfit_
_tashasmithfit_ / Instagram

В социальной сети Instagram набирает популярность флешмоб Falling Stars (Звезды падают). Участники должны сфотографироваться в самой эффектной, которую придумают, позиции, будто они упали на землю.

Пользователи публикуют фотографии в сети Instagram с хештегом #fallingstars2018, а также передают эстафету дальше.

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Цель флешмоба – посмеяться над собой и признать, что даже знаменитости не защищены от падений. К акции присоединились украинские и иностранные звезды, а также обычные люди.

К примеру, ведущий Александр Педан также присоединился к флешмобу.

"Выпал из своего чартерного автобуса. Друзья, не бойтесь смеяться над собой, это не больно", – прокомментировал свой снимок Педан.

 

Допис, поширений Camille KaZ (@kaminita)

 

Допис, поширений beka0707 (@beka0707)

 

Допис, поширений Camille KaZ (@kaminita)

 

Теги: Курьезные новости LifeStyle Флешмоб Instagram
Источник: 24 канал
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