Звезда упала: сеть взбудоражил флешмоб с креативными "падениями" на землю

В социальной сети Instagram набирает популярность флешмоб Falling Stars (Звезды падают). Участники должны сфотографироваться в самой эффектной, которую придумают, позиции, будто они упали на землю.

Пользователи публикуют фотографии в сети Instagram с хештегом #fallingstars2018, а также передают эстафету дальше.

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Цель флешмоба – посмеяться над собой и признать, что даже знаменитости не защищены от падений. К акции присоединились украинские и иностранные звезды, а также обычные люди.

К примеру, ведущий Александр Педан также присоединился к флешмобу.

"Выпал из своего чартерного автобуса. Друзья, не бойтесь смеяться над собой, это не больно", – прокомментировал свой снимок Педан.

Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos) 3 Сер 2018 р. о 6:02 PDT

Допис, поширений Camille KaZ (@kaminita) 30 Чер 2018 р. о 10:41 PDT

Допис, поширений beka0707 (@beka0707) 2 Сер 2018 р. о 10:33 PDT

Допис, поширений Natasha Poly (@natashapoly) 31 Лип 2018 р. о 6:21 PDT

Допис, поширений ЮрКисс (@urkiss_official) 4 Сер 2018 р. о 2:35 PDT

Допис, поширений Vitaly Nosenko (@va_nosenko) 4 Сер 2018 р. о 4:03 PDT