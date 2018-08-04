Звезда упала: сеть взбудоражил флешмоб с креативными "падениями" на землю
В социальной сети Instagram набирает популярность флешмоб Falling Stars (Звезды падают). Участники должны сфотографироваться в самой эффектной, которую придумают, позиции, будто они упали на землю.
Пользователи публикуют фотографии в сети Instagram с хештегом #fallingstars2018, а также передают эстафету дальше.
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Цель флешмоба – посмеяться над собой и признать, что даже знаменитости не защищены от падений. К акции присоединились украинские и иностранные звезды, а также обычные люди.
К примеру, ведущий Александр Педан также присоединился к флешмобу.
"Выпал из своего чартерного автобуса. Друзья, не бойтесь смеяться над собой, это не больно", – прокомментировал свой снимок Педан.