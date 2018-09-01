Звездная мама Снежана Егорова прокомментировала нововведения в образовании Украины

1 сентября звездные родители Украины также повели своих детей в школу. Например, известная украинская телеведущая Снежана Егорова уже не впервые начинает осень с праздничной линейки в гимназии №48.

Большинство школ и вузов решили устроить День знаний именно 1 сентября. МОН отдало право учебным заведениям самостоятельно решать, когда проводить торжества, хотя в Минздраве советовали вообще не устраивать праздничные построения. В столичных гимназиях также решили не нарушать традиции.

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Например, в гимназии №48 в школу пришли 60 первоклассников, среди них и сын ведущей Снежаны Егоровой – Ваня. Здесь, в частности, учится еще двое старших ее детей. По словам Снежаны, каждое начало нового учебного года проходит как впервые, в частности, и из-за нововведений в образовании.

Я как раз из тех родителей, которые считают, что сейчас новую школьную систему надо внедрять в жизнь именно таким образом, как она планируется министерством,

– прокомментировала Снежана Егорова.

По отношение к предложению Минздрава отменить линейки, ведущая признается, что выстоять торжества, действительно, нелегко.

Откровенно говоря, это, конечно, праздник, но я тяжело выстояла все это. Мне кажется, что это можно заменить на что-то более активное,

– добавила украинская ведущая.

К слову, о нехватке одноместных парт и учебников в школе говорят неохотно. Напомним, что в этом году первоклашек должны обеспечить одноместными партами, но их пока что нет, в частности, в гимназии №48. Говорят, что ждут их в октябре. Также в октябре должны обеспечить первоклассников учебниками, ведь их не успели напечатать.