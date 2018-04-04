Звезду российской эстрады Эдиту Пьеху госпитализировали: известна причина

Легендарную певицу и актрису Российской Федерации Эдиту Пьеху срочно госпитализировали в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на саму артистку.

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"Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу. Повода для беспокойства нет", – рассказала Пьеха.

Отметим, что певице 31 июля прошлого года исполнилось 80 лет.

Кто такая Эдита Пьеха? Советская и российская эстрадная певица, народная артистка СССР (1988). Лауреат многих отечественных и зарубежных эстрадных конкурсов. Обладательница Национальной премии "Овация" в номинации "Живая легенда", ордена "За заслуги перед Отечеством" и тому подобное. Бабушка известного российского певца Стаса Пьехи.