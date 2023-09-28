Колишнього "главу уряду" Нагірного Карабаху затримали спецслужби Азербайджану

Азербайджанські військові затримали мільярдера Рубена Варданяна. Він колишній "глава уряду" Нагірного Карабаху.

Варданяна затримали 28 вересня азербайджанські прикордонники. Це сталося на кордоні, коли чоловік намагався виїхати до Горіса Сюнікської області Вірменії. Про це повідомила його дружина Вероніка Зонабенд, інформує 24 Канал.

Дивіться також "Буде політичний конфлікт": що чекає на Вірменію після війни у Нагірному Карабаху

Затримано Рубена Варданяна

Сьогодні вранці мій чоловік Рубен Варданян, філантроп, бізнесмен і колишній держміністр Республіки Арцах (вірменська назва Нагірного Карабаху), був заарештований і взятий у полон азербайджанською владою на кордоні під час спроби покинути Арцах разом з тисячами інших вірмен, що рятуються від азербайджанської окупації,

– заявила Зонабенд.

Згодом державна прикордонна служба Азербайджану підтвердила, що затримала мільярдера на прикордонному пункті пропуску "Лачин". Чоловік прямував з Азербайджану в бік Вірменії.

Він був доставлений до Баку в супроводі співробітників Сил швидкого реагування прикордонної служби.

У підсумку Варданяну оголосили звинувачення у фінансуванні тероризму.

"На підставі зібраних доказів Варданяну Рубену Карленовичу, 1968 року народження, який наразі є громадянином Республіки Вірменія, пред'явлено звинувачення за статтями 214-1 (фінансування тероризму), 279.3 (участь у створенні та діяльності збройних формувань чи груп, та 318.1 (незаконне перетинання державного кордону) КК Азербайджанської Республіки", – повідомила прикордонна служба.

Варданяна затримали: дивіться відео

Суд арештував Варданяна

Згодом стало відомо, що суд заарештував на 4 місяці Рубена Варданяна.

Що відомо про Варданяна

Варданян перебуває у списку українського "Миротворця" як пособник російських терористів, співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян.

У вересні 2022 року він оголосив про відмову від російського громадянства та переїзд у Нагірний Карабах.

У жовтні Варданян очолив уряд невизнаної Нагірно-Карабахської республіки.

Він залишив посаду у лютому 2023 року.

Нагірний Карабах – все

Також колишній міністр закордонних справ невизнаного Нагірного Карабаху, радник президента невизнаної республіки Давид Бабаян вирішив здатися владі Азербайджану

Невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування. До 1 січня 2024 року всі "державні установи та організації" мають розпустити. Відповідний указ підписав так званий "голова республіки" Самвел Шахраманян. Таке рішення ухвалили через "складну військово-політичну ситуацію".