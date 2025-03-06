Рубіо з’явився з хрестом на лобі в ефірі Fox News: що означає така традиція вірян

Державний секретар США Марко Рубіо вийшов у етер Fox News із християнським символом на чолі. В новому інтерв'ю посадовець назвав російсько-українське протистояння "проксі-війною".

Хрест на чолі є символом Попільної середи в католицьких конфесіях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press.

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Що відомо про хрест на лобі Рубіо

У середу, 5 лютого, християни-католики відзначали початок Великого посту, що триватиме 40 днів до Великодня. За традицією священники попелом малюють хрест на чолах вірян.

Суміш для обряду виготовляють зі спаленого пальмового віття, освяченого на святкуванні Вербної неділі попереднього року, святої води й ладану.

В етері Рубіо заявив, що Дональд Трамп розглядає російсько-українську війну як затяжний конфлікт, що зайшов у глухий кут.

І, чесно кажучи, це проксі-війна між ядерними державами – США, які допомагають Україні, та Росією – і їй потрібно покласти край,

– сказав держсекретар.

Окрім того, він засудив план України та союзників, який передбачав постійну допомогу США, й висловив радість із приводу перегляду позиції Володимира Зеленського.