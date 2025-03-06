Так і є, – у Путіна прокоментували заяви Рубіо про "проксі-війну" між Росією та США

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що російсько-українська війна це "проксі-війна" між Росією та США, заявивши що їй потрібно покласти край. В Кремлі прокоментували висловлювання американського посадовця.

Зокрема, заяву зробив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали, які процитували Пєскова.

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Пєсков прокоментував заяви Рубіо про "проксі-війну" між Росією та США

Ми можемо і хочемо з цим погодитися і ми погоджуємося. Так і є. Про це неодноразово говорили ми. І ми говорили, що це конфлікт Росії і колективного Заходу,

– заявив Пєсков.

За його словами, головною країною колективного Заходу є США, тому тут, як він заявив, "це абсолютно співзвучно тій позиції, яку неодноразово висловлював Путін і глава російського МЗС".

Пєсков також висловився щодо стану російсько-американських відносин.

"США на сьогодні не є дружньою для нас країною. США є країною, з якою ми намагаємося реанімувати та відновити наші двосторонні відносини", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, що Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вважає, що російсько-українська війна це "проксі-війна" між Москвою та Вашингтоном. Подробиці заяви посадовця, читайте в матеріалі 24 Каналу.