На тлі різкої заяви Рубіо: аналітик відповів, чи стане політика США щодо України ще жорсткішою

Рубіо заперечив слова Зеленського про те, що Вашингтон надасть Україні гарантії безпеки за умови виходу ЗСУ з Донеччини. Держсекретар США заявив, що питання безпеки не пов'язані з територіальними, а слова президента України назвав "брехнею". Така різка риторика пояснюється не найкращим становищем США на тлі війни в Ірані.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив засновник спільноти Resurgram Дмитро Корнієнко, додавши, що Рубіо намагався дистанціюватися від конфлікту на Близькому Сході, але як держсекретар та в.о. радника з нацбезпеки він відповідає за ці процеси.

Рубіо зберігає позицію, яка домінує в Білому домі

Днями відбувся консервативний з'їзд представників ядра трампівського руху MAGA (Make America Great Again). Марко Рубіо на умовному голосуванні серед прихильників американського президента набрав 36%. Для порівняння, минулого року він отримував менше ніж 3%.

Як пояснив Корнієнко, нинішній держсекретар США стає одним з опонентів віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса щодо переобрання у 2028 році (заплановані президентські вибори).

"Йому важливо зберігати лояльність Трампа й еліт навколо нього, грати в широку гру. Його різка риторика щодо України пов'язана з тим, що йому вигідно в межах персональних амбіцій зберігати ту позицію, яка зараз домінує в Білому домі", – пояснив Корнієнко.

Зі слів засновника спільноти Resurgram, наразі тривають залаштункові ігри. Слід звернути увагу на нещодавню заяву помічника російського диктатора Ушакова про те, що Вашингтон має цікаві пропозиції щодо України. Згодом стало відомо, що США дозволили прохід російського танкера до Куби, а представники держдуми відвідали Штати, де зустрілися з американськими конгресменами.

Така риторика тільки демонструє, що наші позиції з американцями далекі один від одного і тривалий час балансувати нам навряд чи вдасться,

– підкреслив Корнієнко.

Чи стане позиція США в бік України різкішою?

США – це велика країна, один зі світових лідерів. Тому, як зауважив засновник спільноти Resurgram, з ними все-таки попри зниження авторитету рахуються в Європі, та й Україна вимушена це робити. Він прогнозує, що позиція американців може стати різкішою в бік Києва, але бути для України критичною навряд чи.

Адже різкі кроки США щодо зняття санкцій з Росії є небажаними серед незалежних американських виборців. Крім того, частина санкційних обмежень є захищеною через Конгрес.

"Занадто близьке зближення з Кремлем провокує внутрішню критику. Зараз рекордна кількість республіканців, при чому впливових, не хоче переобиратись на повторний термін восени. Вони пов'язують це з тим, що втомились, а також з тим, що не бажають асоціюватись з тим режимом, який будує Трамп", – пояснив Корнієнко.

Зі слів засновника спільноти Resurgram, варто зважати на те, що США можуть створювати інформаційний тиск в бік України, обмежувати надання розвідданих, затримувати постачання зброї. Однак це вже буде порушенням міждержавних договорів, при чому не перед Україною, а іншими державами, які закуповують для неї американське озброєння.

Як висловлювання Рубіо розцінюють інші експерти?