"Було б корисно": Рубіо закликав Україну та Росію до енергетичного перемир'я
Держсекретар США Марко Рубіо закликав Україну та Росію укласти угоду про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. На думку американського посадовця, припинення вогню в цій сфері сприятиме захисту цивільного населення та зменшенню напруги.
Заява політика пролунала в етері Fox News.
Що сказав Рубіо про перемир'я між Україною та Росією?
Держсекретар заявив про доцільність укладення окремої домовленості між сторонами конфлікту. Він наголосив, що припинення атак на об'єкти енергетики є важливим кроком для збереження критичної інфраструктури.
За словами посадовця, взаємна відмова від атак допоможе запобігти важким гуманітарним наслідкам.
Було б корисно домовитися про припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури,
– підкреслив очільник Держдепартаменту США.
Він додав, що Україна не повинна атакувати російські енергетичні об'єкти, а Росія має припинити удари по українській енергосистемі. На думку американської сторони, такий крок створить сприятливі умови для зменшення загальної ескалації.
Які заяви звучать у Кремлі щодо перемир'я?
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито виступає не за тимчасове перемир'я з Україною, а за "стійкий мир". Водночас у Москві звинуватили президента України Володимира Зеленського у суперечливих заявах щодо подальшого перебігу війни.
За словами Пєскова, Путін і російська сторона начебто підтримують "міцний мир" і виступають проти перемир’я, яке, на їхню думку, не матиме результату. За його словами, "у Києві чудово знають, яку відповідальність потрібно на себе взяти і які рішення потрібно прийняти для того, щоб ми вийшли на дорогу, яка приведе нас саме не до перемир'я, а до стійкого миру".