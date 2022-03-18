Рубіжне відбивається від ворога з останніх сил, ситуація складна, – голова ОВА

У Рубіжному, що на Луганщині, ситуація залишається складною. Місто відбивається від ворога з останніх сил.

Про поточну ситуацію в Сєвєродонецькому районі Луганщини розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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У Рубіжному складна ситуація

Складна ситуація у Рубіжному, яке відбивається від ворога з останніх сил,

– повідомив Гайдай.

Він зазначив, що за ніч 18 березня сталося займання десятьох будинків та магазину. Крім того, внаслідок атак росіян постраждали двоє людей.

Глава ОДА додав, що о 05:00 загарбники знову відкрили вогонь по Сєвєродонецьку, Кремінній, Привіллю. Кількість жертв і руйнувань уточнюють.

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