З Рубіжного евакуювали перших 25 людей

На сьогодні, 27 березня, було погоджено 2 гуманітарні коридори – для Донецької та Луганської областей.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що перші 25 людей евакуйовані сьогодні з Рубіжного.

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Нам відкрили гуманітарний коридор до центру Рубіжного, де ситуація вкрай важка. Тому намагатимемося врятувати якомога більше жителів міста. Перші 25 з них вже прямують до евакуаційних потягів. Чекаємо від росіян дотримання режиму тиші по всій території Рубіжного. Евакуація триває,

– написав він.

Нагадаємо, 27 березня евакуація у Донецької області буде з міста Маріуполь до Запоріжжя на власному транспорті, у Луганській області – з міста Рубіжне до Бахмута.

Варте уваги – Вечірнє звернення Зеленського за 27 березня – дивіться відео: