З Рубіжного та Кремінної вдалося врятувати 150 людей

З Рубіжного та Кремінної на Луганщині вивезли всіх охочих. Загалом евакуювалося 150 людей.

Евакуація відбулася 9 квітня. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Із Рубіжного та Кремінної вдалося врятувати 150 людей. Дісталися Рубіжного та вивезли усіх, хто зміг під обстрілами дійти до місць зборів,

– мовиться в повідомленні.

18 осіб вже прямують до поїздів, ще 30 – одразу до Дніпра. Також вдалося врятувати одного пораненого жителя.

Із Кремінної до Дніпра виїхали 60 жителів, ще 50 – доставлять до залізничних вокзалів.

"Попри теракти з боку російської армії люди намагаються врятувати собі життя. Евакуація продовжується", – додає Гайдай.

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