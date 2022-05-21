У Рубіжному буряти виловили з озера декоративних коропів і з'їли, – Гайдай

У місті Рубіжне, що біля Сєвєродонецька на Луганщині, російські солдати з Бурятії виловили декоративних коропів з озера. Вони вирішили замінити рибою свої сухпайки.

Детальніше описав цей інцидент голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі телемарафону.

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Ми маємо справу із варварами

Посадовець зазначив, що зараз у російських солдатів немає жодної військової доктрини. Адже зараз Україна має справу зі звичайними допотопними варварами.

За словами гайдая, не дарма їх називають "орками". Весь світ вже знає, що ця "доблесна" армія приїхала вбивати заради унітазів і пральних машин.

Розповім нашу реальну історію. Директор компанії, яка виробляла ювелірні вироби, мав підприємство в Рубіжному. Було в нього і невелике озеро, в якому жили японські коропи кой, такі різноколірні красиві великі риби. Прийшли якість буряти й просто зжерли. Вони їх посмажили та зжерли,

– розповів голова ОВА.

Також він додав, що при грабунку в області росіяни забирали пластикові кошики для брудної білизни. Мовляв, вони просто такого ще не бачили.

Інші грабунки армії окупантів

27 квітня стало відомо, що колаборанти в окупованому Мелітополі здали росіянам місце зберігання скіфського золота. Мовиться про експонати місцевого музею, які були виготовлені в IV столітті до нашої ери. Їх науковці виявили орієнтовно 70 років тому в Мелітопольському кургані.

Згодом голова Запорізької ОВА Олександр Старух заспокоїв українців. Він зазначив, що всі цінні експонати вивезли з міста ще до початку вторгнення. Проте все ж дещо залишилося. Тому окупаційна влада навіть викликала науковців із Криму, щоб оцінити майно краєзнавчого музею.

Також показовою є історія музеїв тимчасово захопленого Маріуполя. Поки за місто тривали запеклі бої, окупанти почали вивозити цінні експонати музеїв, до яких змогли добратися. Згодом пропагандисти Кремля почали висвітлювати пограбування, наче це "повернення історії". Загалом зараз відомо про вивезення багатьох старовинних ікон і книг, вартість яких просто неможливо оцінити.

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