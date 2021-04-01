Кинув у поліцейських гранату і втік: на Луганщині шукають небезпечного злочинця

У місті Рубіжному чоловік кинув у поліцейських гранату і втік від них на мопеді. В області оголосили спецоперацію і підняли особовий склад поліції за тривогою.
Джерело:поліція Луганщини
У поліції зазначають: чоловік може нести небезпеку і вже мав судимість. Наразі його розшукують і оголосили спецоперацію "Сирена".
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Чому чоловік кинув гранату і втік
- Наряд патрульної поліції відпрацьовував орієнтування в районі гаражного кооперативу
- Для перевірки документів патрульні зупинили водія мопеду.
- Втім, чоловік, побачивши поліцейських, кинув в їхній бік гранату та втік.
- Встановлено, що водій – 39-річний місцевий мешканець. Він раніше судимий за скоєння аналогічного злочину, але отримав умовний термін покарання.
- На місці інциденту події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
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