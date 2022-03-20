У Рубіжному та Сєвєродонецьку через російські обстріли загинули 3 людей, 24 будинки — зруйновані

Російські окупанти упродовж доби 19 березня зруйнували у Рубіжному та Сєвєродонецьку 24 будинки. Загинули 3 людей.

Про трагедію повідомив Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА. Він розповів, що загалом упродовж 19 березня у цих двох містах ворог пошкодив або зруйнував близько 30 об'єктів.

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Під час обстрілів у Рубіжному загинули троє людей, з них двоє дітей, постраждало – двоє (одна дитина),

– мовиться у повідомленні.

Гайдай також розповів, що вдалося врятувати 7 людей.

Окупанти зруйнували:

12 багатоквартирних будинків;

12 приватних житлових будинків;

заклад освіти в Рубіжному;

складські та господарчі споруди.

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