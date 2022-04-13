У Рубіжному згорів житловий квартал, а в Сєвєродонецьку палав медзаклад: врятовано 10 осіб

Російські окупанти продовжують нещадно гатити по Луганщині. Внаслідок вчорашніх обстрілів зруйновано безліч будинків та чисельні пожежі, які вже ліквідували рятувальники.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що за вчорашню добу, 12 квітня, у Рубіжному росіяни обстріляли з потужного озброєння цілий житловий квартал – згоріли майже всі будинки. На щастя, співробітники ДСНС змогли врятувати з полум’я 10 осіб.

До теми Часу на зволікання вже нема, – Гайдай вкотре закликав евакуюватись з Луганщини

У Сєвєродонецьку горіла будівля медичного закладу, її вже ліквідували.

Щоб люди не мали можливості отримувати допомогу, російська армія зруйнувала гуманітарний центр у Сєвєродонецьку. Будівля зазнала масованого обстрілу. Зруйновано стіни, сталося значне загоряння складу,

– повідомили в ДСНС.

На Луганщині близько 90 тисяч людей перебувають в укриттях

Впродовж 12 квітня з Луганщини евакуювали понад 300 мирних людей. За словами очільника ОВА, близько 90 тисяч населення досі знаходяться у бомбосховищах громад області. Їм рятувальники продовжують доправляти їжу, ліки та гуманітарні набори.

Наслідки обстрілів на Луганщині / фото ДСНС

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