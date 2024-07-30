Валютний ринок у Росії помер: що тепер чекає на рубль

Майбутнє валютного ринку у Росії фактично безпросвітне. Вже зараз у російський Центробанк роздумує над тим, щоб заборонити долар та євро.

У розмові з 24 Каналом доктор економічних наук Ігор Ліпсіц пояснив, чи можлива заборона валюти якось вплине на майбутнє рубля.

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Який прогноз для російського рубля

Центральний банк Росії може зупинити торгівлю доларом. Зараз Центробанк вираховує офіційні курси валют завдяки операціям, які банки проводять між собою поза біржею. Майбутнє рубля, однак, від цього вже мало залежить.

Те, що зараз відбувається з рублем, тепер немає ніякого стосунку до валютного ринку. Валютний ринок у Росії помер. Тепер у Росії починається формування множинної валютної системи, як в Ірані. Взагалі російські процеси тепер багато у чому схожі на іранські. Спеціалісти вже кажуть про можливість трьох курсів. Вони поки не сильно відрізняються, але деякі відмінності вже є,

– зауважив Ігор Ліпціс.

Тож зараз у Росії виникає ситуація, де немає єдиного ринку та курсу. Це матиме відповідні наслідки для економіки країни, яка і без цього перебуває не в найкращому стані.

"Це знищує імпорт, що призведе до того, що магазини ставатимуть пустішими. Тому те, що відбувається з рублем, доволі складно. Якщо немає валютного ринку, то немає зрозумілого механізму формування курсу. Фактично його формують працівники Центробанку в узгодженні з мінфіном", – пояснив доктор економічних наук.

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Сьогодні можливий діапазон курсу рубля до долара від 50 до 150. Низький курс долара до рубля, тобто міцний рубль, вигідний тим, хто купує імпортні товари, а потім продає їх на російському ринку. Але це вкрай невигідно експортерам – вони просто втрачають виторг.

"Міцний рубль тішитиме прихильників Путіна, але створюватиме величезні проблеми для бюджету. Бо падатимуть рублеві суми з яких мінфін бере податки для поповнення своїх доходів. А от знецінення рубля до 150 – було б мрією мінфіну, але це погано сприйме населення. Імпортні товари тоді стануть такими дорогими, що їх ніхто не купуватиме", – підсумував Ліпцис.

Надалі все залежатиме від доходів бюджету, а вони, принаймні на майбутній рік, є невтішними для Росії. Тому Кремль може вдатися до емісії.